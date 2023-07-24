蔡天鳳案｜警方偕政府化驗所 重返龍尾村重組案情
撰文：翁鈺輝 黎靜珊
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭碎屍殺害，案件早前已於法庭提訊。西九龍總區重案組及政府化驗所人員應控方要求，今日（24日）上午約10時，將兩輛懷疑涉案車輛拖返大埔龍尾村，進行案情重組。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫帶隊，登上涉案村屋相鄰單位調查。
負責蔡天鳳案的西九龍總區刑事部警司鍾雅倫，今早連同十多名重案組探員，以及3名政府化驗所人員，帶備畫有格仔圖案量度工具，以及一支有圓形球狀體的長棍，到達大埔龍尾村。兩輛懷疑涉案車輛亦都拖返大埔龍尾村。
鍾雅倫與探員登上案發村屋相鄰單位的露台，將一度拆除的閉路電視鏡頭重裝。
↓↓名媛蔡天鳳（Abby Choi）生前照片↓↓
蔡天鳳碎屍案最新進展?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪。警方亦落案起訴一名遊艇公司職員林舜一項協助罪犯罪。及後，一名女子於內地落網，被移交香港警方，被暫控一項協助罪犯罪。