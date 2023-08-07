林村營地食物中毒｜涉55人最細7歲　食安中心：熱存設施溫度不當

大埔林村坑下莆90號香港青年獎勵計劃賽馬會愛丁堡公爵訓練營，多人昨日（6日）晚膳後懷疑食物中毒，今晨（7日）送院。衛生署衛生防護中心表示，事件涉及55人（7至49歲），晚膳後約8至16小時出現腹痛及腹瀉等病徵；其中36人已求醫，全部情況穩定，毋須入院。調查顯示，各人均曾進食卡邦尼煙肉蘑菇通粉，料個案可能由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致，正安排病人收集糞便樣本作檢測，以確定病源。

食環署食物安全中心則指，接獲衛生防護中心通知後，署方已聯同該中心人員到場調查，初步調查發現食物熱存設施溫度不當，食環署人員已抽取樣本作化驗。涉事食肆暫時停止製作食物，食安中心已向食肆負責人和員工提供食物安全及衛生教育。



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出事營友當中最少44人同屬深井一間教會。現場消息指，該教會一行73人參加3日2夜的訓練營，今天是最後一日。昨日晚餐所有人進食由營地提供的卡邦尼通粉，多人出現肚痛肚痾症狀。

香港青年獎勵計劃回覆《香港01》則指，收到營友於凌晨時分身體不適包括肚瀉及嘔吐，已立即將相關營友分別送往大埔那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院及博愛醫院治理。相關營友包括小朋友及成人於8月5日入營，進行3日2夜的活動，原訂今日出營。營方會積極配合食環署的調查，並緊密跟進相關營友的狀況，若有進一步消息將向公眾發布。

致病菌常見於餸汁 食物儲43至45度下最易繁殖

根據食安中心資料，產氣莢膜梭狀芽孢桿菌廣泛分布於自然環境中，常見於人類和動物的腸道中，故動物源性的食物，以及接觸到泥土、塵埃或排泄物的蔬菜多會含有此菌。產氣莢膜梭狀芽孢桿菌常存在於食物中，尤其是餸汁，每克含有少於1萬個產氣莢膜梭狀芽孢桿菌的食物，通常不會令人患病。

食安中心指出，由產氣莢膜梭狀芽孢桿菌引致的食物中毒，通常與未徹底煮熟的食物，和已煮熟但放在不當溫度下儲存或長時間冷卻的食物有關。該菌可在不利條件如只有小量營養素的情況下，產生耐熱孢子，烹煮的熱力會誘發在低氧環境下（例如內腔、肉卷、釀入其他食材的家禽或餸汁內）存活的孢子發芽及繁殖，而其最佳繁殖溫度約為攝氏43度至45度，菌量每7.1分鐘即可倍增，「大有可能是繁殖速度最高的食源性細菌」。

食物放在室溫下長時間冷卻，可令產氣莢膜梭狀芽孢桿菌迅速繁殖。一旦食下含有大量這種菌的食物，有足夠的細菌在經過人體胃部後繼續存活，再在腸道內產生孢子和毒素，便可能造成食物中毒，引發劇烈腹痛和急性腹瀉。食安中心稱產氣莢膜梭狀芽孢桿菌食物中毒絕少引發致命疾病，但身體欠佳的人或長者會較易出現嚴重及持續症狀。