黑雨水浸︱電訊盈科：石澳光纖電纜受損　影響該區寬頻及固網通訊

破紀錄最長時間的世紀黑雨重創全港，有港島區居民報稱唯一通道石澳道山泥傾瀉，附近大浪灣村、石澳村等因而「封村」，斷電斷網，其中一個受影響的電訊商為「電訊盈科」。《香港01》向電訊盈科查詢事件，電訊盈科其後於社交平台表示，一條位於石澳的光纖電纜，較早時在極端天氣下受破壞，令石澳區客戶的寬頻、家居固網、流動通訊及Now TV服務受到影響。

由於受影響地段正實施封路，或需一段時間才能開展緊急維修，有進一步消息時會盡快作公佈。電訊盈科在文中指，為客戶帶來不便，謹此致歉。



消息稱，石澳有一條入村的道路因為山泥傾瀉，令電纜損毀。由於該位置現正封路，電訊盈科未能到場維修，同時要顧及員工安全，故暫未知確實能搶修時間。

石澳道山泥傾瀉。（讀者周小姐提供）

大浪灣村居民周小姐今日向《香港01》表示，通往村內的唯一馬路石澳道，遭山泥塌樹淹沒，村民被困無法出入，受影響村落亦包括附近的石澳村及鶴咀村等，且出現停電、部份網路中斷等如「孤島」的慘況。她未能回村，只能暫住市區親友家中，極為擔心家中80多歲母親情況，目前只靠村民守望相助，手機仍有訊號的村民，協助其他人尋找年邁家人報平安，「政府做下嘢啦唔該！」

港燈發言人則指，港島區內少部分偏遠村郊由於對外交通受阻，港燈工程人員正嘗試利用不同方法，盡快向受影響的少數客戶恢復供電。

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