黑雨水浸｜附近山泥傾瀉　茶果嶺村近200人疏散　居民憂何時回家

本港昨日（7日）起經歷本世紀最大暴雨，其間錄得不少山泥傾瀉個案，雖然今晚（8日）天氣逐漸緩和，但山泥傾瀉仍然威脅市民安全，晚上8時許，警方接獲茶果嶺道一名地盤職員報案，指附近山坡冧山泥，人員到場發現面積達20米乘30米，警方及後召土木工程處派員視察，認為需要疏散附近茶果嶺村居民，總共198人，當中64人前往藍田（東區）社區會堂或藍田（西區）社區會堂，餘下居民漏夜投靠親友，每個人各懷擔心，憂慮村屋會否受到山泥波及，亦不清楚何時才能重歸家園。



警方接獲茶果嶺道一地盤職員報案，指附近山坡冧山泥，人員到場發現面積達20米乘30米。 （梁偉權攝）

居民賴先生指，山泥傾瀉下午已發生，不過沒人理會，他早已入睡，未料被吵醒告知需要疏散，惆悵今晚要「瞓地下」，又未知需要疏散多久，遂抱怨「𠵱家啲時間唔三唔四」，警員剛才為其登記個人資料，若證實安全便會解封，通知居民回家。他說，「10號風球都趕我唔走，𠵱家（冧山泥）趕我走，攆你走啊！」另一名未有透露姓氏的女居民表示，自己兩母女住在茶果嶺村，亦擔心「唔知幾時返嚟」。

另一名居民羅小姐表示，暫時未知何時才能回家，「少少擔心（村屋）」，目前「執咗幾件衫」投靠親友。

警員在村內一個遊樂場，設置枱凳記錄居民資料，據悉逾30戶居民需要疏散，當中不乏長者。警方出動旅遊巴，接載無家可歸居民到藍田（西區）社區中心暫住，民政事務處亦到場協助，醫療輔助隊亦在場戒備。有居民自行找到留宿地方，帶同寵物收捨行李拖喼離開。

民政事務總署回覆《香港01》查詢昤22，觀塘民政事務處已開放臨時庇護中心，讓有需要的村民暫避，受影響的居民當中，有些選擇到庇護中心，亦有不少選擇自行安排其他住宿。