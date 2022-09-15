確診大廈｜增3294幢　半山壹號、半島豪庭、紅山半島上榜

本港新冠確診數字回升至逾8000宗，衞生署今晚（15日）更新確診大廈名單，過去7日共10,528幢大廈出現確診個案，較昨日（14日）名單減少逾200幢。名單上逾萬幢大廈中，有3,294幢屬9月14日仍有新呈報個案，當中沙田情況仍然嚴峻，新增326幢上榜；其次是觀塘區及元朗區，分別有307幢及300幢上榜。



新增確診大廈中，不乏高尚住宅，包括何文田半山壹號、紅磡半島豪庭、將軍澳Monterey、馬鞍山海典灣、聽濤雅苑、南區紅山半島等。



▼9月15日 部份確診大廈▼



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沙田增326幢 沙田第一城、富寶花園、觀瀾雅軒上榜

根據最新確診大廈名單，共10,528幢上榜，較昨日稍減逾200幢，亦代表該些大廈過去7天曾出現確診者。當中，3,294幢為昨日仍有確診個案呈報的大廈，而沙田區佔326幢，持續成為重災區，遍及多個公屋屋邨及私人屋苑，其中水泉澳邨有15幢上榜、沙田第一城有13幢上榜、富寶花園有9幢上榜、聽濤雅苑及觀瀾雅軒各有4幢上榜等。

觀塘元朗各增逾300幢 麗港城有18幢上榜

觀塘區新增307幢，僅次於沙田區，為18區之中第二多新增大廈的區份。區內多個屋苑有多幢上榜，包括麗港城有18幢、匯景花園、麗晶花園及德福花園各有9幢、淘大花園有6幢。

至於元朗區，新增300幢，其中Wetland Seasons Park有3幢上榜、栢慧豪園有5幢、世宙有4幢、溱柏及溱林各有2幢。區內也有多間獨立屋上榜，包括錦綉花園的5間獨立屋、及歐意花園的獨立屋。

▼9月15日 確診大廈名單▼



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13間酒店上榜 包括香港珀麗酒店、富薈上環酒店

在酒店方面，名單上有13間酒店昨日仍有新呈報個案，包括香港珀麗酒店、香港灣仔睿景酒店、富薈上環酒店、8度海逸酒店、九龍海逸君綽酒店、君立酒店、香港屯門貝爾特酒店等。

32幢宿舍大多屬紀律部隊宿舍 大學宿舍佔5幢

宿舍則有32幢，絕大部份屬紀律部隊宿舍，包括芬園及豐盛街紀律部隊宿舍各有3幢大廈上榜、秀茂坪紀律部隊宿舍及荔景紀律部隊宿舍各有2幢大廈上榜。

宿舍當中有5幢屬大學宿舍，包括港大李國賢堂、聖約翰學院王植庭堂、樹仁大學宿舍文康大樓、理工大學學生宿舍賽馬會樓、及香港恒生大學賽馬會住宿書院。