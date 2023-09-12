紅山半島山泥傾瀉｜屋宇署人員進入74號屋視察　工人搭棚加固山坡

港島大潭紅山半島豪宅部分獨立屋在世紀暴雨來襲下塌山泥，屋宇署證實70及72號屋有僭建，特首李家超明言一定向涉違例屋主追討工程費並作出檢控。至於74號屋，由於戶主或佔用人一度拒絕讓政府人員入內，署方向法庭申請手令入屋，直至昨晚獲悉業主表示同意署方人員今日（12日）早上進入屋內視察。



屋宇署人員今早10時許，乘坐私家車抵達紅山半島，並進入74號屋視察。而被指僭建的70號屋，今早亦有人員在花園露台及頂樓勘察，其後工人開始在70號屋對開塌山泥的位置搭棚，準備加固山坡。



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9月7日至8日歷時長達16小時35分的破紀錄世紀黑雨，造成本港60處地方山泥傾瀉，當中港島大潭豪宅紅山半島70、72及74號3間獨立屋受影響，72號屋住戶更因此需要撤離；，事件亦揭發獨立屋懷疑僭建。

相鄰的70號及72號獨立屋被證實有僭建，屋宇署指昨日（10日）再聯同土力工程處人員到現場視察，發現70號屋的最低一層平台有一個約5米乘13米僭建物，於該樓層後面有一個5米乘6米僭建地庫；72號屋最低一層平台近政府斜坡位置僭建一層約17米乘9米地庫，而且有人非法拆除部份靠近政府斜坡的擋土牆以建造該僭建地庫的窗戶。

至於74號屋，由於戶主或佔用人拒絕讓屋宇署入內視察，署方發出「擬申請進入處所的手令通知書」，向法庭申請手令，要求進入該處所，以確定有否任何違規建築物構成危險。屋宇署昨日（11日）晚上表示，74號屋業主表示同意署方人員今天早上進入屋內視察。

李家超表示，紅山半島若有僭健必定執法及檢控。（盧翊銘攝）

李家超：紅山半島有僭建一定檢控及追工程費

特首李家超今早在行政會議舉行前，回應紅山半島山泥傾瀉，揭發多間獨立屋疑僭建及霸佔官地事件，表明政府一定會執法。李指，政府首要穩固斜坡，進行山坡勘察，避免再發現山泥傾瀉危及其他屋宇。另一方面針對違例個案，一定會執法處理及作檢控，也會追究因政府要做特別工程而導致的任何支出。

《香港01》接獲消息，70號屋業主、數碼港首席投資官陳覺忠並不在港；72號屋業主、前投資銀行黑石集團高層Anthony Steains，消息指現身處泰國，事發時只有私人司機留宿，司機向屋主交代情港後也自行撤離。以公司持有74號屋的董事為香港公益金公共關係委員會委員袁慧明，她為公關界名人，亦是滙豐銀行前亞太區市場部主管。