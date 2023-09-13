名人站劫案｜警押10歲巴裔男童重組案情　涉逃學穿校服笠外套搶劫

尖沙咀廣東道「名人站」前日（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去廿隻總值約370萬元的名錶。警方迅速同日破案，拘捕兩名巴基斯坦青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟。警方昨日（12日）再拘捕多一人，累計拘捕3人。

消息指，最新一名被捕人為男學生，同樣為巴基斯坦裔，有份落手搶劫，護照顯示他現年僅10歲半，警方今日（13日）將他押至廣東道現場進行案情重組。現場所見，該名10歲半的疑犯身材高大，看起來比其報稱的年齡大。警方仍在追緝兩名在逃疑人，分別為下手搶劫的匪徒及駕駛接應車的司機。



警方今日押返疑犯進行案情重組。（左朗星攝）

疑犯黑布蒙頭，今日（13日）由探員押返到案發現場重組案情。據了解，這名被捕10歲半男學生在巴基斯坦出世，父母為香港居民，他於2018年在當地申請護照後來港，擁有香港合法居留權，但因未滿11歲，故仍未領取香港身份證。他剛升讀中一，但身材高大似15、16歲少年。消息透露，警方會調查是否有人報細年齡。

消息又指，該名男學生犯案時身穿校服，但有穿着外衣遮掩。他向父母聲稱會上學，但實情卻去了尖沙咀搶劫，他犯案後隨其他劫匪登上接應車輛逃離現場，並在中途與19歲疑犯一同轉乘的士前往飛鵝山，期間他在車上脫去外衣，下車時只穿着校服。抵達飛鵝山後，19歲疑犯將贓物埋在一處叢林的樹下，而學生則截乘村民的順風車，前往彩虹離開。其後他若無其事穿着校服扮放學回家，但由於早上逃學，校方已通知其父母，昨日（12日）他返學時被罰留堂，其後被警方拘捕。

據悉，他被另一名仍然在逃的劫匪招攬犯案，只知得手後可獲5000元報酬，但不清楚贓物的價值或轉手後可獲得的利潤。

案發於前日下午約3時48分，警方接獲多人報案，指尖沙咀廣東道16號「名人站」遭數名南亞裔劫匪持刀及槌行劫，掠去總值約370萬元的20隻手錶，之後登上一輛七人車逃去。事件中，一名女職員擦傷手指。被劫走的名錶包括勞力士、百年靈（Breitling）、愛彼（AP）、百達翡麗（PP）、Franck Muller等品牌，其中最貴的一隻手錶價值逾百萬元。

西九龍總區重案組隨即展開調查，並於飛鵝山部署。案發約一個半小時後，警方成功於飛鵝山山腳，拘捕19歲巴基斯坦籍涉案青年；並在附近叢林檢獲一個背囊，內藏被劫走的20隻名貴手錶。

19歲青年被捕後押返住所搜查。

據了解，19歲青年與同黨乘私家車逃走期間中途落車，其後攜贓再搭的士往飛鵝山山腳匿藏等候同黨，結果未及分贓，便在百花林路飛鵝山匯豐變電站附近一樹下草叢被擒獲。其後警方再拘捕一名17歲巴籍少年，據悉為負責駕駛接應車的目標在逃劫匪的胞弟，他聲稱不認識疑匪而涉嫌誤導警務人員被捕。

警方昨日尋獲涉事銀色七人車，停在宏光道一個露天停車場，車內遺下大鐵槌及刀。據了解，賊車掛上假牌，警到場時已拆去。

▼劫匪在尖沙咀名人站犯案情況▼

