紅山半島｜政府承建商續搭棚維修　署方申法庭手令查74號屋

本港上周暴雨成災，港島大潭豪宅紅山半島臨海方向的70、72及74號屋斜坡山泥傾瀉，揭發獨立屋僭建問題。由於74號屋戶主再次拒絕屋宇署進入屋內視察懷疑有僭建物的地方，署方今日（13日）向法庭申請手令，要求進入有關處所，以確定該獨立屋有否任何違規建築物可能構成危險。



今早記者再到現場，見到有工人在3間獨立屋對開斜坡繼續搭棚緊急維修。地政總署指如天氣情况許可，承建商預計可數日內完成較危急部分的工程，並於本月下旬完成所有工程。



現場可見，3間獨立屋對開斜坡繼續搭棚緊急維修斜坡。地政總署指如天氣情况許可，承建商預計可數日內完成較危急部分的工程，並於本月下旬完成所有工程。（蔡正邦攝）

地政總署昨晚（13日）回覆查詢時表示，經檢視航拍照片和批地圖則後，初步確認上址70、72及74號屋均有未經許可佔用政府土地的情況，會嚴正跟進土地執管工作。目前首先處理維修斜坡的工作，以保障公眾安全。

74號屋由滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明以公司持有，她現為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。她早前表示自己身處外地。屋宇署表示，昨日曾到74號屋視察，惟戶主拒絕讓人員進入屋內一些懷疑有僭建物的地方視察，未能確認有關位置是否有僭建物或違規工程，將於今日向法庭申請手令入屋視察。

以公司持有74號屋的董事、滙豐銀行前亞太區市場部主管袁慧明為公益金公共關係委員會委員，為公關界名人。（公益金網頁圖片）

地政總署初步確認紅山半島70、72及74號屋均非法霸佔官地。（香港01製圖)

▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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▼9月12日 紅山半島三屋霸佔官地▼

