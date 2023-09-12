紅山半島山泥傾瀉｜工程師：維修工人難工作、運輸難　料成本倍增

近日的世紀暴雨令港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，揭發獨立屋僭建問題，政府強調，現階段要先穩固斜坡，隨後會執法和僭建業主收取修復工程費用。



工程師學會岩土分部前任主席李子良表示，斜圾地理位置惡劣，工人或無落腳點噴灑石屎，要搭建工作台，相信會令工程時間延長，亦會對運送物料構成一定難度，相信工程需時至少逾一個星期，亦會令成本倍增。他指有多個難以掌握因素，故也難以估計實際造價。



李子良表示，在臨時噴漿工程後，承建商亦要進行勘察，才可設計出鞏固斜坡的最終方案，相信比一般市區幾個月的斜坡工程更複雜、需時更長。但他指現階段並未能將山泥傾瀉與僭建掛鉤，故未知能否向涉及僭建的業主追討整個工程費用，或需交由法庭定奪。



▼9月10日 屋宇署人員調查紅山半島三屋是否涉及僭建及霸佔官地▼



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首要在山泥傾瀉「傷口」噴灑石屎防再掉下泥石

李子良表示，紅山半島外出現山泥傾瀉後，「傷口」在下雨或有水的情況下，仍會有山泥掉下，情況並不理想，相信現階段已先在涉事斜坡上噴灑石屎，惟該斜坡先天性有修復困難，「佢本身前面畀一大堆樓擋住咗，運料、人手各樣嘢都困難，到底可唔可以經過私人物業入去，呢個未必咁容易做得到，若果要經過外面入去，亦都唔係容易，用躉船過去得唔得呢？佢又冇一個碼頭，亦都有佢嘅難度。」

他又指，涉及的斜坡範圍大，預料「噴十日八日走唔甩」，但未知是否有安全落腳點讓工人噴漿，或要進一步搭工作平台，一旦要搭工作台，工程時間將會相應增加。

▼9月10日 鳥瞰紅山半島山泥傾瀉範圍及全屋苑▼



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做鞏固工程難度同樣很大

李子良強調，噴石屎僅為臨時修復工程，只能確保斜坡情況不會繼續變壞，若再有暴雨，仍難確保臨時噴面不會再傾瀉，故日後仍要做鞏固工程，相關難度同樣很大，當中承建商要先做勘察，視乎斜坡的泥質，再「度身訂造」可回復安全標準的方案，惟地盤充斥多個限制，包括進入地盤的困難情況。

剩係做設計斜坡應該都唔係容易」，故工程需時，「一定唔係平時你喺市區，一個普普通通咁樣大細嘅斜坡，可能你幾個月完成到，但呢個case（個案）我覺得未必可以。 工程師學會岩土分部前任主席李子良

業主負責費用與否視乎專家報告

被問到工程造價估算方面，他則指，涉及的修復工程複雜，若工人難以進入斜坡，工人和物料運送成本，將以倍數增加，故難以估計最終造價，但相信並非一般噴漿工程可以比較。至於政府是否會向業主追討整個工程費用，他認為有可能要交由法庭裁決，「究竟呢個冧山泥同僭建係咪有直接關係，呢啲都要等專家報告，最後可能要上到法庭先知邊個係真真正正嘅問題。」

土力工程處前處長陳健碩。（資料圖片／江智騫攝）

土力工程處前處長：承建商徻條海陸空都要考慮

土力工程處前處長陳健碩亦表示，涉事斜坡的地理位置不利工程，對工程帶來困難，在運送工程材料上有一定困難，「承建商海陸空都要考慮」，故難以評估工程時間和工程費用，「佢可能24小時開工又要加錢，佢通道出入困難又要加錢，又要租借人哋私人地方又要加錢，佢好多嘢加落去」，他又指，政府動用承建商進行緊急工程「肯定貴」，「最低限度你加50%差唔多。」