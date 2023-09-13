紅山半島山泥傾瀉︱測量師：獨立屋向下擴建常見　政府追討維修費

上周四、五（7及8日）發生暴雨，港島大潭豪宅紅山半島第70、72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，地基外露並懸空，揭發獨立屋僭建問題。行政長官李家超稱政府一定會執法，首要是穩固斜坡，確保安全。



測量師學會前會長何鉅業今早 （13日）在電台節目指，通常發展過建屋時已在城市規劃、地契等限制下「起到盡」，獨立屋業主申請改建獲批機會渺茫。惟獨立屋佔用政府官地、向下擴建等情況也是常見，就今次事件，他指業主如有佔用屬官地的斜坡，政府可向業主追討復修相關位置的費用 ；如獨立屋的僭建令斜坡傾瀉，政府則可就整個大型復修工程的費用，向業主追討。



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測量師學會前會長何鉅業指，獨立屋一般密度低、位處較偏遠的地方，附近也會有政府官地，由於這些地方少人去，不少業主都會佔用政府官地。他又指，有些獨立屋只佔用地面積一半，擴建或可做到出多一倍面積，而很多獨立屋依山而建，有高低地勢，向下擴建也是常見。

何：獨立屋僭建在執法及跟進上不容易

政府稱過往排查全港樓宇，會以風險管理設優先次序。何鉅業也指出，獨立屋僭建在執法及跟進上不容易，一間獨立屋僭建對鄰近樓房風險或較其他類型樓宇相對低，但當獨立屋「個個都僭建，風險就大」，認為政府要檢視如何評估風險。

他續指，通常發展商建屋時已在城市規劃、地契等限制下「起到盡」，所以當業主買入物業後再為獨立屋改建入紙向政府申請，獲批機會渺茫。他直言，僭建會影響地基，增加建築負荷，也會影響鄰近斜坡及建築，很多時僭建出來的空間亦未必乎合建築物條例。

何鉅業指，通常發展過建屋時已在城市規劃、地契等限制下「起到盡」，獨立屋業主申請改建獲批機會渺茫。（資料圖片/黃舒慧攝）

就紅山半島獨立屋旁斜坡傾瀉，他指業主如有佔用屬官地的斜坡，政府可向業主追討復修相關位置的費用，如獨立屋的僭建與斜坡傾瀉有大程度關連，政府也可就整個大型復修工程的費用，向業主追討，「係程度問題。」

何鉅業又提到，如獨立屋有僭建地庫，要回填地庫也是一項複雜工程，且在山坡上進行這種工程，費用亦高。他指，以往回填地庫，也會要求在地下做些永久式結構，如以混凝土填密、增大型混凝土柱樑等，確保往後無法輕易再挖地庫。