JPEX案｜有藝人被質疑涉案離港往大馬　警：如犯法絕對會引渡回港

JPEX案引發軒然大波，事件至今逾1,600人報案，涉款達12億元，林作及KOL「陳怡」等8名男女被捕，警方與證監會今日（19日）召開記者會交代案情。由於不少城中名人或藝人捲入案件，公眾極為關注有否涉案人士離港避責。警方回覆傳媒提問時指，若有人在港犯法，絕對會將相關人士從外地引渡回香港。



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記者會上有傳媒問及，懷疑有涉案的藝人已經離開香港，前往馬來西亞，而香港與馬來西亞有引渡條例，警方會否就此案將其引渡回港。商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，目前調查仍在進行中，會根據相關人士的參與程度、案中角色而採取相應行動。如相關人士在香港犯法，絕對會從外地引渡回港。

根據香港政府和馬來西亞政府的移交逃犯協定，把任何被指控或裁定在締約一方的管轄區內所犯罪行，而在締約另一方的管轄區內被發現的人移交給對方。當中的罪行根據締約雙方的法律規定屬可判處監禁不少於1年或更嚴厲刑罰者，均得准予移交，當中包括欺詐、串謀欺詐或欺騙。

商業罪案調查科訛騙案調查組警司李慕賢表示，如相關人士在香港犯法，絕對會從外地引渡回港。（左朗星攝）

JPEX案不斷發酵，不少名人或藝人因曾宣傳JPEX，被坊間質疑「串謀詐騙」，當中包括藝人莊思敏。據了解，莊思敏現時身處馬來西亞，被指是頭號嫌疑人之一。她今日曾回覆《香港01》時指「清者自清！」又指身處馬來西亞是與母親慶祝生日，認為「傳聞有啲失控，超無辜！」她亦不會再就事件回應，會交由律師處理及保留追究權利。

警方與證監會在今日的記者會表示，截至昨晚（18日）10時，已接獲1,641宗報案，指未能在JPEX提取資產及懷疑被騙，涉款約12億港元。昨日（18日）先後拘捕4男4女（22至52歲），包括可疑公司負責人、員工及虛擬資產找換店（OTC）店主。商業罪案調查科亦凍結相關人士共逾6,000萬元的銀行結餘及物業資產。

▼林作被捕 警搜中環辦公室▼



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▼KOL「陳怡」被捕▼



▼警方檢獲大批現金及證物▼



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證監會於上周三（13日）發聲明指出虛擬資產交易平台JPEX，旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在港經營虛擬資產平台的牌照。同時證監會又指出，觀察到JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX人士及找換店使用的手法存可疑之處。昨日（18日）警方即採取拘捕行動，然而JPEX傍晚再發聲明，指證監會不斷施予不公平對待，又指出證監會發聲明後，使該平台陷入經營困難，惟強調即使面對連串挑戰，會堅定不移地繼續營運下去。

警方昨日表示，9月14日接獲證監會相關轉介，由商業罪案調查科跟進事件，經調查後，9月18日於各區分別拘捕4男2女，他們涉嫌「串謀詐騙」，現正被扣留調查。相關行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。今日最新消息指，警方至今共拘捕8人。