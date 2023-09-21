黑雨｜坪輋狗狗被沖走12日奇蹟回家　主人盼尋回最後一隻中秋團圓

世紀暴雨於本月7日及8日襲港，打鼓嶺坪輋村有村民飼養的5隻愛犬，慘被洪水沖走，其中3隻「烏卒卒」、「伯恩山」及「沙律」不知所終。狗主梁太表示，「沙律」於9月9日在打鼓嶺停車場尋回，因家中情況混亂，現時寄養朋友家中。及至本周二（19日）亦傳來好消息，「烏卒卒」亦奇蹟竟自行回家，且健康狀況良好。梁太現時仍早、晚於雲泉仙館附近找尋「伯恩山」的身影，希望趕及在中秋前一家團聚。



梁太周二在社交網站表示，「其中，烏卒卒今早已平安無損自行返回家，連日來好多謝各位認識與不認識善心大愛朋友伸出援手，集大愛之力量，一路上给予無限支持、鼓勵！」梁太稱，「烏卒卒」早上回到家門前便開始大叫，其後梁太見狀便隨即給了餵牠食罐頭及腸胃消炎藥，又馬上用熱水為牠沖涼，沖涼過後梁太又指「牠（烏卒卒），無想像中咁污糟」

梁太笑指，「隻隻狗都驚，係佢唔驚！，佢（烏卒卒）好似咩事都發生過咁，少少驚嚇都無，好似去完一個豪華星馬泰旅行返嚟一樣。」至於剩下尚未尋回的「伯恩山」，梁太表示現時仍會早、晚到雲泉仙館一帶尋找牠，她又感謝一些義工幫助，例如幫他在垃圾站設錄影機，看看「伯恩山」會否在這些地點，亦有一些義工從不同地區來幫忙貼街招，對此梁太十分感激，她希望能盡快尋回伯恩山：「所有兄弟姐妹已回家，獨你還孤身浪跡，我們盼你早日歸家，中秋團圓。」