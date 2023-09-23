秀茂坪雙屍｜母親不曾要求協助照顧　區議員﹕兩個仔好乖唔百厭

秀茂坪邨秀慧樓發生中年智障何氏兄弟在缺乏照顧下，疑監生餓死的悲劇。服務該屋邨的觀塘區議員張培剛表示，涉事三母子不是隱蔽家庭，會外出購物，經常「三人行」，一對兄弟亦表現乖巧，總是緊隨母親幫忙取東西，「唔係好百厭，周圍跑、周圍喧嘩都唔係，靜靜地陪向旁邊幫手攞嘢返屋企」，惟過往該家庭不曾就照顧事宜向他求助，而母親亦顯得「首選自己照顧」，故外界難以介入。他認為事件屬悲劇，希望社會多作教育宣傳，鼓勵多關心身邊的弱勢家庭，同時促請政府向社區調撥更多資源以支援弱勢者，「幫到一個得一個，幫到一個就少一個慘劇」。



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張培剛指出，平日只見何母帶着兩名死者出入，從沒見過其他家人，故不知道該家庭原來有五兄弟姊妹。他形容三母子一向都是「三人行」，不是隱蔽家庭，「唔會匿埋響屋企唔出屋」，地下保安員及大廈街坊都會經常見到他們，每次都是母親帶兩兄弟到商場、街市購物，「兩個仔好乖咁陪伴向阿媽隔離，幫手攞嘢，唔係好百厭，周圍跑、周圍喧嘩都唔係，靜靜地陪向旁邊幫手攞嘢返屋企」。

他續指，過往何母曾向其議員辦事處求助，包括數年前曾就綜援問題求助，他遂協助與社署保障部溝通；何母又曾因公屋單位牆身有裂痕求助，當時他曾入屋視察並幫忙與房署溝通維修事宜。

觀塘秀茂坪中選區區議員張培剛表示，過往三母子曾就綜援維修問題求助，但不曾要求他們協助照顧事宜。（資料圖片）

不過，何母不曾就照顧問題尋求援助，沒有要求轉到社署或地區議員辦事處協助照顧，言談間亦令人感覺她首選親力親為自己照顧。作為議員，張過往雖然會間中拍門探訪，但未能做到經常性或過於頻密，而且三母子除了修牆那一次外，其餘時間都不會開鐵閘邀請他人入屋，只能隔閘了解其情況。

今年6月，何母因病入院後，便再沒有回家照顧案中兄弟。有人曾指兩兄弟拒絕他人幫忙，即使上門探訪或電話關心亦被拒。張培剛認為兩兄弟並非排斥他人幫忙，估計是他們向來依賴母親照顧，母親亦不假手於人，但當母親因事無法照顧或百年歸老時，兩兄弟未能理解自己需要幫忙並尋求協助，最終導致今次慘劇。

他續指，此類情況，很多時依賴事主家人主動求助，否則外界很難介入。但他認為社會應多做宣傳及教育工作，促進各界多關心及扶助弱勢家庭；並建議政府多調撥資源到社福團體或地區團體等，加強對弱勢家庭的支援及協助，「幫到一個得一個，幫到一個就少一個慘劇」。