柯士甸工業意外內情｜死者10米清水管離奇臥百米外　直屬老闆失聯

柯士甸道西1號地盤周日發生奪命工業意外， 63歲劉浩祥及61歲郭伙記進入管道開工後沒有離開卻不被發現，疑硫化氫中毒昏迷失救致死。事故疑點重重，案件交由油尖警區重案組跟進，不排除涉及人為疏忽，正從刑責方向調查，如有證據會作出檢控。今日（26日）事故更多細節曝光，兩名工人本不應出現在最後倒臥的位置，而其直屬公司老闆，事發至今第三日，仍未現身，甚至指示公司所在大廈保安拒絕讓外人來訪。



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港鐵旗下商場「圓方」冷氣系統的海水冷卻喉管更換工程，由「帥建機電工程」承包；「帥建」再委託「沈氏創建」負責工程；換言之，兩名死者直屬公司為「沈氏」。消息稱，警方調查後有新進展，上址工程早已被港鐵列作密閉工作空間，根據勞工處指引，於密閉工作空間工作，有安全程序指引需要遵守，而大判及二判均有責任確保工人按安全程序工作。

工程分兩個階段，首階段為清走喉管內的水，兩名死者於9月開工，工程開展了數天，事發時他們理應在閘門約10米範圍內清走喉管的水。

「帥建」工程經理於上周六下午4時許曾進入管道約10米處視察進度，惟不見兩名事主，於是致電「沈氏」負責人，獲回覆稱會找尋，於是離開。其後，工程經理於下午5時許，再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

兩名死者遲遲未歸家，家人聯絡負責人了解，直至翌日工人始發現兩名死者倒斃於管道內。消防員於管道約100米外發現兩名死者，而理應兩人不應該在該處出現。現場所見，管道內有約一寸深積水，而消防員用儀器檢測後，發現管道內的硫化氫濃度比正常低於10的數值，高出近5倍，即約58。

死者直屬公司老闆失聯

消息指，初步相信閘門鎖上未必是直接導致兩人致死原因，因如果室內人士敲閘門的話，門外的人亦會聽見，而閘門上鎖亦屬正常程序，因管道內有大量工程工具，需要上鎖防盜。警方仍在調查事件，包括兩名死者是否因為吸入過量硫化氫導致暈倒，以及兩人身處於管道約100米外位置的原因。

案件現時交由重案組接手調查，會從多方向展開深入調查。涉事「帥建」工程經理及職員昨日重返地盤協助調查，然後登上重案組車輛離開，暫未有人被捕。另一方面，警方正調查誰將管道上鎖，由於該處沒有閉路電視覆蓋，調查需時。

至於兩名死者的直屬老闆沈氏，據了解警方仍未聯絡到姓沈負責人。根據公司註冊處資料，沈氏創建有限公司的唯一董事為沈玉權，登記地址為葵涌藍田街創新科技中心一單位。《香港01》今早到大廈了解，保安表示該公司已指令拒絕一切來訪。

沈玉權名下有4間建築工程或水喉渠務相關公司，家屬早前透露，死者為此老闆打工十多年。