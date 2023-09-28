柯士甸工業意外改列誤殺案　大判工程經理被捕　二判周五提堂

西九兩死工業意外，警方重案組人員經調查後，將案件改列作誤殺案跟進，日前被捕的62歲姓沈二判判頭，將被暫控「誤殺」罪，將於周五提堂。另外，警方亦於今日（28日）晚上9時許，在沙田再拘捕一名40歲姓葉男子涉嫌「誤殺」。據了解，被捕男子為大判的工程經理，他於25日曾隨重案組探員返回西九工地調查，消息指他稍後亦會被落案控告。



警方表示，警方將9月24日在油麻地發生的一宗工業意外，改列作「誤殺」，並將暫控一名62歲男子一項「誤殺」罪。警方9月24日上午7時17分，接獲該名62歲男子報案，指兩名分別63及61歲的男子在柯士甸道西1號一地盤工作期間暈倒。人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。

警方經調查後，於9月27日在尖沙咀拘捕該名62歲男子，涉嫌罔顧僱員的安全及健康，違反香港法例第509章《職業安全及健康條例》。警方經進一步調查後，該名62歲男子今日（28日）再涉嫌因「誤殺」而被拘捕。他將被暫控一項「誤殺」罪，案件周五（29日）上午在九龍城裁判法院提堂。另外，警方今日在沙田拘捕另一名40歲男子，涉嫌「誤殺」。他現正被扣留調查。油尖警區重案組正積極調查案件。