柯士甸工業意外｜管道結構圖曝光　兩死者離奇倒臥工作位置百米外

西九龍柯士甸道的「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程上周六（23日）發生奪命工業意外，釀成兩名工人身亡。男工人63歲劉浩祥及61歲郭伙記周五（22日）早上進入管道工作，至翌日，即21小時後被發現在管道內昏迷，送院後不治。而兩人所屬公司「沈氏創建」的老闆，於今日（27日）凌晨被捕。



《香港01》取得肇事管道的結構圖，可見管道分為上、中、下三個部分，最高的一層設有閘門，進入後是儲存倉及平台；該層的平台盡處設有往下層的樓梯，可抵達管道中層。中層大致可分為兩部分，其中近樓梯處的「C區」當中約10米範圍，是兩名工人原定的工作位置，再向前走是約百米長、向下斜的「B區」，而「B區」盡處再設有樓梯，可到達最下層的「A區」。



據悉，兩名工人在「A區」近樓梯的同一位置被發現，即遠離原先工作位置約百米遠，而且落了一層樓梯，而兩名工人彼此相隔只有一隻手的距離。救援人員到達管道最底層的「A區」時，發現現場有約幾寸深積水，而管道內亦有沼氣及其他危險氣體。



西九龍柯士甸「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程發生工業意外，導致兩名工人死亡，《香港01》取得肇事管道的結構圖，顯示兩名工人伏屍位置，遠離他們原本工作位置約100米，而且下了一層樓梯。（《香港01製圖》）

兩名工人63歲劉浩祥及61歲郭伙記，上周六（23日）上午10時進入西九龍柯士甸道西1號地底管道，進行「圓方」冷氣系統海水冷卻喉管更換工程，大判「帥建」工程經理下午4時許曾進入管道約10米處視察進度，惟不見兩名事主，於是致電二判「沈氏」負責人，獲回覆稱會找尋，「帥建」工程經理於是離開。其後，工程經理於下午5時許，再召另一名「帥建」男職員檢查，而職員見管道出入口上鎖便離開。

▼警方及政府化驗所人員9月27日返回案發現場搜證▼



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事主家人發現他們徹夜未回，聯絡公司了解。至翌日清晨，事主家屬輾轉下成功與二判「沈氏」老闆取得聯絡，對方遂到管道內了解，發現兩名事主昏迷，大驚報警，揭發今次慘劇，惟「沈氏」老闆於報案後一直失聯。

▼探員9月27日返回案發現場搜證後檢走證物▼



警方今日於記者會上表示，於今日凌晨大約12點左右在尖沙咀區拘捕62歲姓沈工程判頭，罪名為「沒有確保僱員安全及健康」，涉嫌違反香港法例509章《職業安全及健康條例》第6條，最高罰則是監禁兩年及罰款1,000萬元，被捕人士現正被警方扣留調查中。警方除了會循職安健條例方面調查外，刑事罪行都是警方追查的方向，如有證據，不抹殺循誤殺方向作出檢控的可能，「希望畀到死者一個清白。」

▼9月24日消防進入涉事管道救援情況▼



▼警方及政府化驗所人員9月27日返回案發現場搜證▼

