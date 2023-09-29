JPEX案｜港澳再拘4人共18人落網　警調查進入詐騙網絡較核心部分

警方就JPEX案展開調查，較早前已拘捕林作、KOL「陳怡」、「湘湘」等人，港澳過去三日展開聯合行動再拘捕4人，其中2人在澳門涉嫌洗黑錢被捕，4人均沒有黑社會背景，三日行動並檢獲或凍結2400萬資產。案件至今合共有18人被捕，全部是香港居民，在香港凍結資產接近1億元。警方至今已接獲2,417名受害人報案，涉及金額逾15億元。警方又指，調查最初先掌握OTC成員，現已慢慢進入JPEX詐騙網絡核心部分，並鎖定集團較核心人物，而最新被捕及正通緝人士，是在詐騙中擔當較重要角色。警方目前調查主要目的是找出JPEX案幕後主腦，及盡全力追截贓款。

今日（29日）下午警方將召開記者會交代案件詳情，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏、網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪及商業罪案調查科總警司游健雄將會出席記者會。



警務處助理處長（刑事）鍾詠敏表示，警方最初開始調查時，掌握的大部分是OTC成員，但到目前，調查已慢慢進入JPEX較核心的部分，正追查的人在詐騙網絡中扮演頗重要的角色，但警方仍在調查幕後主腦是一個人還是一群人。她指出，警方已鎖定其他目標人物的身分，但部分人已離港，警方會透過國際警務協作機制全力緝捕他們歸案，務求將已離港的涉案者繩之於法。警方現階段主要調查目的是找出JPEX案幕後主腦，以及盡全力追截贓款。

調查行動進行至今，香港警方已拘捕16人、澳門司警則拘捕兩人，全部為香港居民。而單在本周二至周四（26至28日）港澳警方的聯合行動，合共拘捕4人，並檢獲或凍結2400萬資產，惟警方未有交代該4人在案中的角色。

澳門司警拘捕的兩名男子均為29歲，分別姓盧及姓何。司警從盧男檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金，並從何男檢獲50萬元賭場籌碼，又凍結何男在賭場、內有300萬元的戶口；以及凍結另一在逃目標男子戶口的520萬。換言之，澳門行動共拘兩人，凍結賭場戶口的820萬元及檢獲650多萬元現金及籌碼。

警方展示案中檢獲的證物



警方展示與澳門聯合行動中檢獲的部分證物，包括名貴手錶、印有JPEX字樣但未獲信用卡公司授權的VISA卡等。圖左起為網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪、警務處助理處長（刑事）鍾詠敏及商業罪案調查科總警司游健雄。（陳浩然攝）

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鍾詠敏指澳門的兩名被捕人已被帶到澳門法院，香港警方會與澳門執法機關商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人拘留，警方可能要再等待，但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，港警會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。

而在香港，警方取得法庭手令，搜查6個目標單位，在其中一單位拘捕一名28歲姓鄧男子，檢獲88萬元現金及兩隻名貴手錶，並在單位發現大量被碎紙機、火及懷疑漂白水銷毀的文件。警方亦在其他3個目標單位、包括澳門被捕盧姓男子的在港住所，檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元；另在其餘兩個目標場所檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣但未經信用卡公司授權的VISA卡，並拘捕另一28歲黃姓男子。

鍾詠敏形容JPEX案是近年涉受害人最多、損失金額最大的騙案，警方至今接2417人報案，損失金額逾15億港元。她指由於報案人數眾多，單是為他們錄取口供已是很大工程，警方高度重視案件，故動用刑事部所有資源、包括商業罪案調查科、刑事情報科、網絡安全及科技罪案調查科、財富情報及調查科、毒品調查科和有組織及三合會調查科參與調查。為更有效整合資料，警方更啟動俗稱「超級電腦」的重大事件調查及災難支援系統調查。鍾稱警方無從估計有多少證物已被銷毀或棄置，但強調不論有沒有這些證物，今次也是一個非常複雜及龐大的調查，警方不會低估調查難度，所以才動用刑事部所有人員參與調查，希望掌握全部幕後人士的身分及盡快追回涉案款項。

警務處助理處長（刑事）鍾詠敏。（陳浩然攝）

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪則指出，JPEX涉用虛假陳述，包括訛稱持牌或已發行VISA卡等，並利用場外找換店（OTC）及網紅製造氣氛，提供極為不合理的回報吸引投資者，但其公司所發行的JPC幣流通性極低。JPEX更可控制客戶的資產，隨意控制用戶出金的手續費，使大量的用戶無法取回相關資產，藉此進行詐騙。

鄭麗琪說，JPEX案中的受害人被誘騙去到不同加密貨幣找換店（OTC），以現金或銀行轉帳方式購買不同加密貨幣，並將加密貨幣轉至JPEX平台，交由JPEX託管；亦有人將自己本身持有的加密貨幣轉移予JPEX託管。警方調查的其中一個首要重點，是追蹤JPEX用作收取受害人投資的虛擬資產所用的電子錢包，以追查資金流向及盡快攔截騙款。警方除與海外虛擬資產平台進行情報交流，亦透過受害人的口供獲取資料，以識別及追查犯罪集團的電子錢包。

網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪。（陳浩然攝）

不過，鄭麗琪稱由於犯罪集團將毁滅大量文件及資料，且涉案電子錢包有成千上萬個，加上相關加密貨幣在短時間內轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，令警方調查面對一定困難。警方追查加密貨幣流向時，雖然區塊鏈顯示相關交易去向，惟基於加密貨幣錢包本身的匿名性，令警方在追截款項及調查上亦遇到困難。但經情報分析及與不同地方的交易平台接洽交流情報後，警方暫已凍結價值約500萬港元加密貨幣資產。警方仍繼續與世界各地的虛擬資產交易所（VASP）爭取追回更多虛擬資產，正等待部分交易平台回覆。

鄭麗琪強調，警方會繼續竭力追查涉案者下落，並致力追蹤詐騙集團的資產。

涉案被捕人士



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多名人士到警署協助調查

