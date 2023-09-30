JPEX案｜兩澳門被捕港人遭遞解出境　抵港後遭港警拘捕帶署調查

港澳警方就JPEX案展開聯合行動，於本周二至四（26至28日）再拘捕4人，其中2人於澳門被捕。香港警方昨日召開記者會時，曾表示香港會與澳門執法機關積極商討，並會了解澳門法院有何判決，例如判處兩人暫時羈押，香港警方可能要再等待進一步磋商；但若澳門決定驅逐該兩名港人離開澳門，香港警方會在兩人回港後馬上採取拘捕行動。兩名在澳門被捕港人，於今日傍晚（30日）6時許，由澳門司警押解下，乘船回港返抵港澳碼頭，隨即被香港警方刑事部拘捕，黑布蒙頭、鎖上手銬由警員押返警署調查。



兩名在澳門被捕男子遭遞解出境，乘船返抵香港後，隨即被香港警方拘捕，黑布蒙頭、鎖上手銬由警員押返警署調查。（王譯揚攝）

兩名在澳門被捕男子分別姓何，29歲，報稱兌換店職員，為香港居民；以及姓盧，29歲，報稱網絡工程師，為香港居民。澳門司警在盧男身上檢獲600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金，而香港警方亦從其在港住所檢獲現金、金條、名貴手錶，總值約870萬元；司警亦在何男身上檢獲50萬元賭場籌碼，其後凍結其娛樂場所帳戶內的300萬存款。二人拒絕合作，拒絕交代資金來源。澳門司警表示，相信二人為JPEX犯罪骨幹成員，並將詐騙集團所得益，透過澳門賭廳帳戶進行金錢轉移，清洗黑錢。他們涉及罪行包括犯罪集團、清洗黑錢、電腦詐騙罪。

至於在澳門檢獲的資金如何處理，警務處助理處長（刑事）鍾詠敏昨日表示要視乎案件發展，稱香港與澳門警方一向有很好的合作關係，這方面有待進一步商討。