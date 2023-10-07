男拔生曾憲哲失蹤｜小瀝源最後露面　警鎖定搜馬鞍山郊野公園一帶

拔萃男書院應屆DSE考生曾憲哲Matthew（17歲），自周三（4日）中午離開學校後便告失蹤，至今3天，警方、消防、民間搜索隊連日聯同學校舊生及家長等四出搜索。警方今日（7日）表示，最新調查顯示，曾憲哲最後被發現在周三下午約2時半，行經小瀝源行善里前往馬鞍山郊野公園方向，其後行蹤不明。目前搜索範圍鎖定於馬鞍山郊野公園附近一帶。



警方派出機動部隊成員，在馬鞍山郊野公園一帶搜索失蹤17歲拔萃男書院男生曾憲哲Matthew。（警方facebook）

警方表示高度關注事件，連日派出機動部隊及水警，並聯同消防處進行大規模搜救行動。而部分民間搜索隊的義工則帶同搜索犬上山尋人。任何人如有曾憲哲的消息，可致電2860 1040或9886 0034與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡；或致電5191 3815通知曾母。

失蹤男生的家人在網上尋人。（互聯網）

曾媽媽昨晚（6日）更新社交媒體指，警察已翻查石門地鐵站周圍城市內的閉路電視，暫未有憲哲蹤影，懷疑他失蹤當日離開石門站B出口後，經天橋由安明街往沙田第一城方向行走。她又指，經憲哲兩日時間可能已走更遠，故可擴大搜索範圍；而其八達通最後一次使用仍是周三下午1時27分 。

警方偕同消防入夜繼續搜索。（梁偉權攝）

警方出動無人機搜索。（梁偉權攝）

下午5時許，警方港島區失蹤人口組及機動部隊在山下花心坑一帶，出動搜索犬及無人機搜索。（梁偉權攝）

▼曾憲哲失蹤第二日，有學校舊生到梅子林張貼尋人告示▼



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▼曾憲哲失蹤第二日，警方及民間搜索隊在沙田一帶尋人▼



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曾憲哲家屬日前在社交媒體發文尋人，指曾憲哲周三（4日）12時許離開學校後，在旺角站乘搭屯馬線前往石門，其八達通紀錄顯示下午1時27分在石門出閘，之後便音訊全無。家屬指曾憲哲身上沒有手提電話，身穿短袖白恤衫、黑長褲校服，或戴黑色口罩，呼籲大眾發現神情呆滯的校服少年，立即聯絡曾太5191-3815。

17歲學生曾憲哲身高約1.63米，體重約50公斤，瘦身材，方面型，黃皮膚及蓄短黑髮。（警方提供）

警方則呼籲任何人如有曾憲哲的消息或曾見過他，可致電2860-1040或9886-0034，或電郵至rmpu-hki@police.gov.hk與港島總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。