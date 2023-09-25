竹館捲$6000萬糾紛遭搗亂　疑債主債仔向同一黑幫求助　警拘55人

警方西九龍總區在今年6月至9月，為配合粵港澳三地合作進行的「雷霆2023」行動，遂展開代號「焰洋2.0」行動，共搗破31個賭博場所、毒窟、色情場所及三合會宿舍，合共拘捕206人。當中部分被用作賭場或毒窟的處所在警方首次行動後再度營業，警方再次搗破該等處所，更拘捕涉案業主及租客。另外，長沙灣及旺角3間麻雀館在今年7月至9月捲入錢債糾紛，多次被人搗亂，警方在「焰洋2.0」行動中拘捕的人當中，55人與該案有關，當中8人更是三合會骨幹成員。



西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒。（朱永倫攝）

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒表示，3間麻雀館被捲入一宗高達6,000萬元的錢債糾紛，除在7月至9月期間4次發生非法集結及刑事毀壞案件外，上周四（21日）晚上一宗涉及三合會的非法集結，亦懷疑與一連串相關暴力事故有關。警方就相關案件已拘捕55人（28至71歲），當中多人有三合會背景，其中8人更為骨幹成員。警方調查仍在進行，不排除有更多人被捕。

▼9月4日長沙灣一麻雀館遭踩場▼



至於在整體打擊西九龍區內三合會活動的「焰洋2.0」行動中，搗破31個賭博場所、毒窟及色情場所及三合會宿舍。連同上述涉及麻雀館相關案件的55人，合共拘捕206人（23至76歲），包括143男63女，當中126人已被落案起訴。警方相信行動已成功堵截1,000萬元非法收益。

▼9月6日長沙灣另一麻雀館遭「掃場」▼



+ 1

據了解，案件涉及黑幫「和勝和」，他們聯同一批「湖南幫」進行經營非法賭檔、收數等活動，更租用單位供「湖南幫」作宿舍。警方進行「焰洋2.0」行動期間，意外發現部分涉案「湖南幫」與搗亂麻雀館的是同一批人。消息稱，該筆6,000萬元債務糾紛，債主為內地人，被追債的香港人則沒有黑社會背景，但雙方均聯絡「和勝和」協助處理事件。

西九龍總區反三合會行動組總督察許仲恒。（朱永倫攝）

許仲恒指出，行動中部分被用作賭場或毒窟的處所在警方首次行動後再度營業，警方再次搗破該等處所，更拘捕涉案業主及租客，涉嫌明知而准許或容受處所作為賭場，或准許或容受處所用作為毒窟或作非法販運危險藥物之用。警方提醒業主、物業代理及租客，容許處所經營非法活動，可能要負上刑責，部分類型的處所更可能會被釘契，以及按《刑事罪行條例》被法庭發出禁閉令。有關人士有責任確保其持有或管理的物業不會被用作非法用途。