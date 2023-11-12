網上交友誤信騙徒　傀儡戶口持有人「做好心」借戶口洗黑錢被捕

東九龍總區自去年成立科技及財富罪案組專責打擊區內科技及詐騙案，並由11月5日展開名為「鑽鋒」的行動，一周內拘捕223人，涉款1.8億元。被捕人主要為傀儡戶口持有人，除了受金錢誘惑，有部分人「做好心」借出戶口予素未謀面的網友。這些由不法之徒冒充的網友，會用一些特定字詞例如：「灰色地帶搵錢，反正冇乜風險」或「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還返」以誘使持有傀儡戶口持有人放下戒心，借出或者賣出自己戶口。



黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰指出，不少被捕人貪圖數百至數千元，出售自己銀行戶口，甚至「做好心」借出戶口予素未謀面的網友。（鄭嘉惠攝）

東九龍總區今年首三季投資騙案大幅上升，而且涉及金額龐大。有見及此，東九龍總區聯同所屬4個警區，調配大量前線人員包括刑偵人員、各區特遣隊、特別職務隊、東九龍機動部隊等，由11月5日開始展開一星期名為「鑽鋒」的行動，行動中共拘捕157男66女，年齡介乎18至69歲，涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」、「欺詐」及「洗黑錢」等罪，涉及265宗案件、328名受害人（19至80歲），涉及金額高達港幣1.8億元。

被捕人主要為傀儡戶口持有人，他們提供個人戶口協助詐騙集團處理犯罪得益，即「洗黑錢」。警方行動中檢獲大量手提電話、銀行文件及提款卡等，成功凍結約300萬元資產。

有被捕人「做好心」借戶口洗黑錢

黃大仙警區科技及財富罪案組高級督察劉卓峰指出，不少被捕人貪圖數百至數千元，出售自己銀行戶口，甚至「做好心」借出戶口予素未謀面的網友。這些由不法之徒冒充的網友，會用一些特定字詞例如：「灰色地帶搵錢，反正冇乜風險」或「借嚟用幾日，幫人收少少錢，之後會還返」以誘使持有傀儡戶口持有人放下戒心，借出或者賣出自己戶口，不知不覺地成為洗黑錢集團一員。但最後很多連出售戶口的數百元都收不到，更要負上刑責。

警方呼籲市民，絕對不應該將自己的銀行戶口借出、租出或出售給他人，用於處理來歷不明的資金，就算聲稱不知道那些是黑錢，或者不了解所謂朋友借戶口後定用途，都仍然很可能會觸犯洗黑錢罪。

將軍澳警區科技及財富罪案組羅君傑督察表示警方留意到騙徒在網上社交平台、討論區帖文或即時通訊軟件發放訊息，漁翁撒網式認識新朋友，經常高調上載生活照炫富，以「低風險高回報」作招徠，吸引素未謀面網民參與投資。騙徒會假扮專業人士如投資顧問、基金經理，他們訛稱有豐富投資虛擬資產、貴金屬、外匯和股票市場的經驗。有騙徒會與受害者建立網友關係，以獲取他們的信任，再逐步騙取金錢。他們會吹噓自己的投資回報，聲稱風險低，在短時間內賺取10至20厘回報，看準受害者搵快錢的心態，說服安裝虛假投資應用程式，製造虛假交易及回報紀錄，甚至有假的客服人員回覆查詢。

部分騙徒會在初期聲稱在股市或其他市場獲利，讓受害者獲得少許回報，隨即游說受害人作出更大投資。受害人投放更多資金後，騙徒就會失去聯絡。受害人想套現時，騙徒則要求高昂手續費，或者聲稱系統故障拖延付款。

警方留意到部份受害人都曾接收有關騙案的資訊，但騙徒手法日新月異，受害人未必為意他們不斷更改行騙手法，因此警方呼籲市民可以多瀏覽警方防騙資訊，了解最新騙案手法，避免墮入陷阱。