1991深水埗錶行劫殺案｜警不放棄追查為亡夫尋公道　遺孀感欣慰

32年前深水埗一宗槍殺劫案有突破性進展，案中一名二手錶行職員被開槍轟斃。潛逃的一名59歲內地男子上周六（11日）入境香港時被捕。警方於今日（13日）上午交代案情指，已落案起訴涉案男疑匪一項謀殺及企圖搶劫罪，案件會於今日下午在九龍城裁判法院提堂。西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫指，昨日已主動聯絡死者家屬，遺孀亦因丈夫討回公道而感到欣慰，鍾強調﹕「牽涉嚴重、兇殘案件，無論啲疑犯走到幾遠都好、匿得幾埋都好，我哋都唔會放棄追查，直至正義得到彰顯」。被問到案件事發多年舉證會否困難，警方指過去多年一直與案中證人保持聯絡，他們對案件記憶猶新，相信在舉證上不會有太大問題。



案發現場為深水埗北河街1A號一間名為「信發」的商行，專營二手錶及金飾。（警方圖片）

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西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，1991年6月9日有三名中國籍男子手持一把黑色曲尺手槍及鐵鎚，進入位於深水埗北河街一間售賣二手金飾及手錶店舖打劫。其中一名持槍男子向當時56歲錶行職員的頭部開槍，隨後該名職員送院被證實死亡。其餘兩名男子企圖想用鐵鎚擊碎玻璃櫃不果，而其中一名男子在過程中相信曾被玻璃割傷。三名男子於事敗後，登上一輛盜竊而來的紅色私家車逃離現場，不久因交通阻塞，三人棄車逃去，並在車上留下一件染血T恤。店舖在事件中沒有被劫去任何物件。

昨日（12日）經政府化驗所人員迅速檢驗後，證實染血T恤上的DNA屬於該被捕男子，而他的指紋亦與劫案現場找到的指紋一致。鍾指，就嚴重且未偵破案件，政府化驗所會無限期保留案件收集到的DNA。又強調，警方過去多年一直與案中證人保持聯絡，他們記憶猶新，相信在舉證上不會有太大問題。

另外，警方拘捕涉案男子後，已主動聯絡死者家屬，遺孀對警方不放棄追查，成功為丈夫尋回公道而感到欣慰。鍾雅倫重申，對於嚴重案件，不論事隔多久、匪徒逃至什麼地方，警方都會鍥而不捨追查，並將其繩之於法。

問及2021年被捕男子已進入警方的通緝名單，為何不請求內地移交疑犯？鍾雅倫表示，由於兩地制度問題，男子始終是內地居民，移交方面有難度，但就事件有與內地公安機關進行溝通，並請求他們的協助。

他稱，疑匪沒有黑社會背景，作案動機相信是為了金錢，又指案件與當年同日發生的葉繼歡案件並無關聯。