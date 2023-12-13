名錶世家劫案｜一文看清24隻失錶　包括RM、PP、愛彼、勞力士等

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去24隻總值超過3900萬元的名錶，匪徒其後登車逃去。警方分別於昨晚至今日（13日）下午拘捕3名中國籍男子，包括負責「踩線」、首先按門鐘疑扮顧客進入錶行的白衣男子。警方在行動中檢獲匪徒的衣著及手提電話，但仍在追查失錶下落。被掠走的24隻名錶當中，包括共14隻愛彼錶（Audemars Piguet）及百達翡麗（Patek Phillippe）、7隻Richard Mille、一隻勞力士（Rolex）、一隻寶璣錶（Breguet），以及一隻F.P.Journe。當中最貴的一隻為Richard Mille 35-03型號，價值460萬；價值最低的一隻為勞力士，亦值約20萬元。



2023年12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，被掠走的名錶包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、Patek Philippe等等。圖為當中最貴的一隻Richard Mille手錶，價值約460萬元。（左朗星攝）

▼7隻Richard Mille▼



2023年12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，被掠走的24隻名錶中包括7隻Richard Mille，當中最貴的一隻為Richard Mille 35-03型號（上排左二），價值460萬元。（警方提供）

▼14隻愛彼錶（Audemars Piguet）及百達翡麗（Patek Phillippe）▼



▼一隻勞力士（Rolex）、一隻寶璣錶（Breguet）、一隻F.P.Journe▼



2023年12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，被掠走的24隻名錶當中，包括一隻勞力士（Rolex，左）、一隻寶璣錶（Breguet，中），以及一隻F.P.Journe（右）。當中價值最低的一隻為勞力士錶，亦值約20萬元。

案發於周二（12日）下午3時06分，尖沙咀加連威老道25號地下「名錶世家」遭持刀槌匪徒闖入搶劫，疑犯得手後登上接應車，往漆咸道南方向逃去。店方點算後發現共損失24隻總值約3,900萬元的手錶。有閉路電視片段顯示，事發前一名白衣男子站在店門外等候，約6秒後獲職員開門，他入店走到飾櫃前與職員對話，4名戴口罩蒙面匪徒趁店門尚未關上衝入，分別扑爆飾櫃掠走手錶和以刀指嚇職員，不足一分鐘後得手離開，登上接應車輛遂去。

經深入調查及情報搜集，警方分別於昨晚約8時、今日凌晨約3時及今午約2時，在荃灣、上水及元朗，以涉嫌串謀行劫罪拘捕該3人，檢獲匪徒的衣著及手提電話。被捕男子年齡介乎21歲至24歲，均報稱無業。據了解，3名被捕男子之中，其中一人假扮顧客；另外兩人積極參與行劫計劃。

▼案發過程閉路電視截圖▼

