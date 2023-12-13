今日必看8分鐘｜周海媚搶救病歷截圖瘋傳｜警拘3男涉名錶世家劫案

周海媚工作室證實：周海媚因病醫治無效去世 終年57歲

周海媚驚傳離世。周海媚工作室今（12）日晚間發出消息，證實周海媚因病醫治無效，於2023年12月11日離世，享年57歲。周海媚工作室沉痛表示，願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！「親愛的海媚，希望你到了另一個世界會繼續快樂，家人以你為榮。」署名為「母親率全家人」。

周海媚去世｜疑似搶救病歷截圖內地網絡瘋傳 衛健部門：正在調查

周海媚工作室12日（周二）證實，周海媚因病醫治無效去世，終年57歲。隨後疑似周海媚生前送醫搶救的電子病歷截圖流出，並在微博等內地平台上瘋傳。北京市順義區衛健委13日（周三）回應內媒，稱已關注到該情況，正介入調查。

葵涌道P牌私家車撞的士 車軚飛脫 2司機同受傷

葵涌道發生車禍。今日（13日）凌晨零時許，一輛掛有「P牌」的私家車沿葵涌道往九龍方向行駛，途經瑪嘉烈醫院對開時，懷疑天雨路滑，撞向一輛的士，再撞向數米長鐵欄，反彈十多米。的士捱撞後撞向路旁石壆，車軚飛脫跌在路上，兩車司機均受輕傷，警方在場調查。

尖沙咀名錶世家劫案｜警拘3男包括「踩線」白衣男 失錶下落未明

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」，昨日（12日）下午遭4名持刀錘匪徒闖入行劫，掠去24隻總值超過3900萬的名錶，匪徒其後登車逃去，警方追緝多名疑犯，包括有份「落手」掠錶的4人、懷疑假扮顧客引職員開門的男子，以及接應車的司機。警方今晚（13日）7時交代案情指，已分別於昨晚至今日下午拘捕其中3名報稱無業男子，年齡介乎21至24歲，包括負責「踩線」、首先按門鐘疑扮顧客進入錶行的白衣男子；另外兩人則積極參與行劫計劃之中。警方在行動中檢獲匪徒的衣著及手提電話，但仍在追查失物下落。

中大副校長吳樹培遭即時解僱 主席查逸超：校董會對他失去信心

中大校董會改組爭議尚有餘波，中大副校長（行政）、校董會秘書吳樹培因參與聯署反對，曾被批評不中立，一度被中止參與改組。中大校董會今日（13日）早上召開會議，校董會主席查逸超下午見傳媒時宣布，決定以現金代通知期方式終止吳樹培的合約，立即生效。查逸超稱，吳樹培近月因應校董會的行為舉措，校董會對他符合良好管治失去信心，為維持校董會運作，按條款以現金代通知期，中止僱傭合約。

馬鞍山頌安街巿海鮮檔遭倒偈油入魚缸 龍蝦東星等多款海產反肚亡

馬鞍山頌安邨街市一個海鮮檔，今日（13日）早上遭歹徒向多個魚缸淋偈油，女檔主早上返回開檔見狀於8時56分報案，據報魚缸維修費約4萬元，另外貨款有待點算。警方列刑事毀壞案調查，翻看閉路電視發現是一名男子所為，現正展開追緝及調查歹徒動機。

旺角日本城男子偷4支洗頭水斷正 遭市民五花大綁待警到場

網上流傳數段影片，指今日（13日）早上11時許，一名赤裸上身的男子在旺角廣東道疑涉嫌盜竊「斷正」，被市民五花大綁在「廣東道」路牌下，期間男子一度掙扎，被男途人壓倒在地，雙方擾攘一輪，亦有市民在場勸阻。而警方最終到場，將男子鬆綁，再替他扣上手銬。

反黑組新田貨車檢兩噸煙花爆竹拘一男 檢龍吐珠穿雲箭等值$200萬

歲末多個節日臨近，不法分子或偷運煙花爆竹入境冀銷售圖利。新界北總區反三合會行動組今日（12日）在新田截獲一輛30噸貨櫃車，在車上搜出約兩噸煙花爆竹，種類包括「龍吐珠」、「穿雲箭」和「仙女棒」等，市值共約200萬港元；59歲何姓男司機涉嫌「非法藏有煙花爆竹」被捕。警方調查顯示，該批煙花來自湖南省，正調查如何入境、在港銷售途徑和疑犯角色等。