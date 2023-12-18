尖沙咀名錶世家劫案｜24隻失錶下落未明　警中大附近山頭大舉搜索

尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」於本月12日下午遇劫，遭持刀錘匪徒掠去24隻總值逾3,900萬元的名錶，至今3人落網，警方另追緝在逃3人；而案中失錶仍然下落不明。大批警員今午（18日）到大埔公路近中大一帶的山頭大規模搜索。

《香港01》記者現場所見，下午2時許開始，大批警員及機動部隊成員帶備鐵鏟等工具，在大埔公路—馬料水段近中文大學對開多處山坡搜索，期間越過路邊欄杆走落山坡，部份地方山勢險峻，有同袍從旁指揮協助。行動持續個多小時後，暫未有所獲。



大批機動部隊今午（12月18日）在中大對開山頭搜山。（翁鈺輝攝）

+ 4

劫案發生於12月12日下午3時許，一名穿白衣男子涉假扮顧客騙「名錶世家」職員開門，他步入店內之後，4名劫匪隨即衝入店內，其中兩人手持大鐵錘扑爆飾櫃玻璃、一人持兩把刀指嚇職員，白衣男趁亂逃去。劫匪合力掠去24隻手錶後，再用鐵錘扑爛自動上鎖店門的玻璃並登上接應車輛逃去。

12月12日尖沙咀「名錶世家」劫案，24隻總值逾3,900萬元的名錶下落不明，且尚有劫匪在逃。大批警員12月18日到大埔公路近中大一帶的山頭大規模搜索，當中有警員手持鐵鏟走落山坡。（翁鈺輝攝）

▼「名錶世家」劫案現場▼



尖沙咀加連威老道25號錶行「名錶世家」遭多名匪徒持刀錘闖入，掠去多隻名錶後登車逃去，錶行大門玻璃破裂，警員在店內調查。（左朗星攝）

警方其後於12日及13日拘捕共3名報稱無業的男子，包括涉嫌負責「踩線」、最先入店的白衣男，以及兩名被指「積極參與」行劫計劃的男子。惟24隻失錶尚未尋回，當中包括愛彼錶（Audemars Piguet）、Richard Mille、百達翡麗（Patek Philippe）、勞力士等，其中最貴的一隻Richard Mille手錶價值約460萬元；最「便宜」的一隻勞力士手錶也值約20萬元。

+ 4

▼案發過程閉路電視截圖▼



+ 10

▼12月12日「名錶世家」劫案24隻失錶▼

