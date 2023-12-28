粉嶺圍命案│警西九高鐵站再拘一男　共4男落網3人已提堂

一名姓許（22歲）內地碩士生上周六（23日）到粉嶺圍參與派對後被發現臥屍村內空地，全身凍僵發紫，疑被人注射冰毒，及後被棄屍。早前被捕的3名男子已於今早在粉嶺裁判法院提堂。大埔警區重案組人員經再進一步調查，昨日（27日）晚上約6時30分在高鐵西九龍站拘捕一名25歲姓萬本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他現正被扣留調查。



探員將蒙黑色頭套的疑兇帶落車，將他押返村屋重組案情。（馬耀文攝）

死者上周六（23日）被發現倒斃在粉嶺圍一處空地，案件初列屍體發現，警方經深入調查認為有可疑，先後拘捕3名男子。據悉，死者透過交友程式Grindr認識被捕人士，到粉嶺圍參加派對，遭注射冰毒昏迷後被棄屍空地。

警方表示，今日（28日）暫控兩名分別51及62歲男子，合共一項「誤殺」罪，他們與另一名20歲男子合共被暫控一項「阻止合法埋葬屍體」罪，該名51歲男子另被暫控一項「販毒」罪。案件今日（28日）在粉嶺法院提堂。控方申請暫毋須答辯，押後案件至3月21日再訊。期間，所有被告均須還押候訊。

大埔警區重案組人員經再進一步調查，昨日（27日）晚上約6時30分在高鐵西九龍站拘捕一名25歲姓萬本地男子，涉嫌阻止合法埋葬屍體，他現正被扣留調查。