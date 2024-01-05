柳俊江輕生｜多名前記者發文悼念　鄭萃雯：難以相信、難以接受

「新聞王子」的42歲無綫新聞前主播柳俊江，今日（5日）被揭於大埔黃宜坳一村屋內輕生，當場證實死亡。消息傳出後，多名曾與柳俊江共事的傳媒人在社交媒體發文悼念。其中，無綫新聞前主播鄭萃雯發文貼出與柳俊江的合照，表示「難以相信，難以接受」。她憶述自己2006年實習時曾獲柳俊江耐心教導及示範，形容自己第一篇新聞報道是由柳「無私分享而來」；又說當年柳離職時，她哭成淚人，續指「唔捨得你呀，點解咁好嘅人要走。」



無綫新聞前主播林小珍及馮堅成等人亦轉發柳俊江的死訊，稱「唔想相信係真，但願你安息」、「RIP」。有線新聞前記者杜茗慧亦對事件感震驚及難過，表示「Shocked，RIP」。



無綫新聞前主播鄭萃雯發文貼相與柳俊江的合照，表示「難以相信，難以接受」。（網上截圖）

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