柳俊江輕生｜記協感悲痛　讚揚態度專業　籲受影響同業尋心理輔導

前新聞主播柳俊江，今日（5日）被揭發在大埔黃宜坳村屋住所燒炭身亡，終年42歲。香港記者協會今晚在社交平台發表聲明，指對事件感到悲痛，並讚揚其專業的工作態度，為同業所稱頌，感激這位「記者之友」的付出，並祝願他安息。記協同時呼籲同業如有需要，可聯絡該會尋求心理輔導。



香港記者協會在facebook專頁發表聲明，指對柳俊江離世感到悲痛，並讚揚其專業的工作態度，為同業所稱頌。

香港記者協會在facebook專頁表示，對前新聞工作者柳俊江的離世感到非常悲痛，並向其家人致以深切慰問。會方得悉不少曾經與柳俊江共事的行家感到驚愕及傷心，呼籲同業如有需要，可聯絡會方協助尋求恰當的心理輔導服務。

文中續指，柳俊江曾在無綫新聞部服務多年，曾參與不少大型採訪，其專業的工作態度，為同業所稱頌。而離開新聞界後，他曾從事不同工作，但仍心繫新聞同業關心議題，多次義助參與記協活動，包括短片演出及主持工作，記協感激這位「記者之友」的付出，並祝願他安息。

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