青衣電力事故｜停電逾句鐘居民聞巨響困𨋢　消防處收4宗求助

青衣安湄樓今早（7日）停電，為區內一周發生的第二宗停電事故，環境及生態局表示極度關注和震驚，形容事件非常嚴重，局長謝展寰點名中電總裁羅嘉進表達感到十分失望。



中電指，上午9時38分長安邨安湄樓變電站電纜懷疑故障，大廈300多戶居民受影響，經搶修後於11時許恢復供電，中電對所有受影響的市民致歉。有網民在社交媒體發文指，在長安邨聽到巨響，隨即跳電，另有網民留言指今早困𨋢，45分鐘後才獲救。翻查記錄顯示，今早接近10時，消防處在青衣接獲4宗困𨋢求助個案。



安湄樓其中一個變電站電纜懷疑故障導致大廈停電。（黃學潤攝）

中華電力輸電及供電業務部總監吳紹倫今日到現場了解情況，表示大約在今早約9時38分，長安邨安湄樓變電站有一條11Kv電纜懷疑故障，大廈內300多戶居民受影響，中電職員趕往現場搶修，並於上午11時04分恢復供電。事件亦影響附近居民，或感電壓驟降，「盞燈可能會閃一閃」。中電強調將嚴肅跟進事故，深入調查故障原因，對所有受影響居民致歉。中電初步調查相信與1月1日的牙鷹洲變電站事故無關，會盡快提交報告予機電署。中電人員補充指，中電供電是環形設計，當一個地方停電，其他地方都會電壓驟降。

居民吳太憶述，1月1日牙鷹洲街中電變電站發生停電事故，「我啱啱住呢度（牙鷹洲街中電變電站）對面，個電房一BOOM（爆炸）嚇到我死，原來佢有一球煙咁上」，幸好沒有人受傷。今次事故發生在自己居住的大廈，她住在17樓，事發時正在看電視，電視畫面突然熄滅，聽到細細聲砰的聲音，「我上唔到又落唔到，如果真係火燭落唔到樓」，她指女傭今日（7日）放假，加上自己電話不能上網，感到憂心。1月1日停電事故只是閃了一下，但這次停電逾句鐘。

另一位居民，70多歲的吳先生表示，同樣在看電視期間，突然聽到砰一聲巨響，整座大廈停電。據他所知，有兩名居民被困𨋢，二人已被救出。事故發生期間，升降機已「鎖𨋢」，目前升降機已解封。他坦言：「我幾廿歲行落嚟，唔係冇影響」，下樓後到公園坐下等待。

亦有居住在11樓的居民表示，家中完全停電，其母親更需要使用後樓梯落樓。而居住在5樓的居民則表示家中除了看不到電視，未有其他影響。

有網民在「青衣街坊吹水會」發文指，長安邨安湄樓於9時38分左右發出巨響，隨即跳電，有不少網民亦表示聽到巨響。另有網民則指：「我喺安湄電梯入面等緊」，由45樓乘搭升降機期間，升降機突然停在13樓，於是通知物業管理處困𨋢，45分鐘後被消防員救出。

▼1月1日 青衣牙鷹洲街中電變電站傳出爆炸巨響▼



+ 5

消防處今早在青衣各處接獲4宗求助個案，9時58分，消防處在長安邨安江樓接報有人困𨋢；10時01分，長安邨安湄樓有人困𨋢；10時13分，灝景灣有人困𨋢；10時14分，青衣市政大廈有人困𨋢。