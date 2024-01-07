青衣電力事故｜9歲童略受驚盼中電尋因改善：停電影響好多人

青衣一周內兩度停電，環境及生態局局長謝展寰罕有點名中電總裁羅嘉進表示「感到十分失望」。兩度經歷停電的青衣居民陳小朋友，認為中電處理今次事故「好慢」，建議中電驗查尋因：「唔好次次係咁停電呀，影響到好多人呀我覺得。」亦都有居民對停電表示諒解，相信設備有老化問題，最重要是維修好，避免重蹈覆轍。



長安邨安湄樓B變電站有一條11Kv電纜懷疑故障，安湄樓停電逾句鐘，於11時04分恢復供電。（黃學潤攝）

就讀小四的9歲陳小朋友昨晚（6日）在長安邨安湄樓家人住所留宿，今早在單位內看電視，電視、電燈突然熄滅，很多居民走出家門了解，坦言「有啲驚」。由於停電沒事可做，只好「坐喺度等佢恢復啲電。」對於今次恢復供電速度，陳小朋友表示：「今次好慢，下次我覺得要睇下佢（電力系統）囉，唔好次次係咁停電呀，影響到好多人呀我覺得。」

陳太則引述家人指當時聽到輕微爆炸聲，沒有上次牙鷹洲街變電站故障那麼大聲，今次有人困𨋢，小朋友離開時也要行樓梯。

對於今次恢復供電速度，陳小朋友表示：「今次好慢，下次我覺得要睇下佢（電力系統）囉，唔好次次係咁停電呀，影響到好多人呀我覺得。」（鄭嘉惠攝）

居民黃小姐表示事發時，「突然間冇咗電，電視突然間熄咗。」認為目前最重要是找到事故原因，「罰唔罰都係其次，搵到原因唔好重蹈覆轍唔好咁密」，相信設備有老化問題，最重要是維修好，避免重蹈覆轍，「最緊要大家都冇事、身體健康，最想安居樂業，有咩故障盡快整好。」

中華電力輸電及供電業務部總監吳紹倫表示，今日上午9時38分，長安邨安湄樓B變電站有一條11Kv電纜懷疑故障，中電派員復修安排復電，已於11時04分恢復供電。大廈內300多戶居民停電，亦影響附近居民電壓驟降，對所有受影響的客戶致歉，強調將嚴肅跟進事故，深入調查故障原因，但初步調查相信與日前牙鷹洲變電站事故無關，會盡快提交報告予機電署。

環境及生態局局在社交媒體發文，局長謝展寰罕有地點名中電總裁羅嘉進，對於中電短時間內發生兩宗非因惡劣天氣等外在原因導致的電力事故表達感到十分失望，要求中電立即展開全面檢視其電力供應系統，並進行預防性的檢查維修安排，確保事件不會再次發生。謝局長亦指示機電工程署和中電具體跟進和向環境及生態局報告，並要求局方人員檢視政府在監管方面有否可以加強的地方，以改善電力公司的表現。