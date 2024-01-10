蕭澤頤專訪｜狂抄牌增庫房收入？強調無KPI　盼改善阻礙交通行為

對於一眾駕駛人士而言，最關心警方的其中一項工作，相信包括派「牛肉乾」。政府曾預告2023至24年度，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」罰款會達12.7億元，換言之，估算發出397萬張告票，平均每日最少要抄牌1萬次，警方亦曾預算會發出336.1萬張「違例泊車」告票。不少人曾討論執法部門「密密抄」，是否有「追KPI（關鍵績效指標）」的壓力，要為緊張的庫房增加收入。警務處處長蕭澤頤接受《香港01》專訪時解畫，強調抄牌絕無KPI，警隊主要行動項目之一是交通執法，目的是改變不負責任的道路使用者一些阻礙交通的行為。



警方向違例泊車車輛發出定額罰款通知書。（警方提供/資料圖片）

蕭澤頤指曾聽過「追KPI」的說法，他表示「保證絕對冇KPI，亦唔係因為想加大庫房收入」。他指出，交通執法一向是警方主要的執法項目之一，目的是希望改變一些不負責任的道路使用者，停止再作出阻礙交通的行為。警方絕對是以成果為本，並不會去追求告票數量。

對於政府擬修例，最快在今年第三季實施電子交通執法工作，改以短訊或電郵發出罰款通知書，有公眾擔心會看漏訊息而忘記交罰款等。蕭澤頤指，明白市民疑慮，惟即使是實體告票，不即時繳款亦會有忘記交費的情況，最重要的是市民要提醒自己準時交費。而且現今人人電話、電腦「機不離手」，透過電子方式繳付不同款項，相信告票亦相同。警方會加強教育和宣傳，確保大眾了解電子定額罰款通知書的運作模式。