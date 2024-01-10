蕭澤頤專訪｜屢親自帶隊執法巡視　蕭澤頤盼以身作則增市民信心

警務處處長蕭澤頤的蹤影似乎無處不在，大型節日巡視、警隊宣傳影片出鏡，甚至親自帶隊做大型執法行動。他接受《香港01》專訪時解釋，希望對內支援前線、加強溝通，亦要到以身作則；對外加強市民對警隊信心。他認為警民關係在過去一年有改善，但仍有前線人員被當作「出氣袋」，對於是否仍有需要訂立侮辱公職人員罪，他指警隊支持任何有助改善工作效率的措施。



▼10月26日，蕭澤頤親自帶隊於屯門進行「犁庭掃穴」▼



蕭澤頤解釋，對內，作為警隊管理層要「貼地」，多了解前線人員的想法，盡快解決他們日常所面對的困難或挑戰；為了令下屬信服及勤力工作，管理層做事要以身作則，自己絕不可能比他們懶散。對外，希望由他親自帶隊，加強市民對警隊信心，令市民明白警隊對事件高度關注。他坦言，一星期工作七天亦會感到疲累，但警隊職責是保護市民生命財產、維持治安，從工作獲得的滿足感便是推動力，「就算一個星期返七日，你都會係享受」。

2019年反修例事件令警民關係急轉直下，蕭澤頤指當時警隊被抹黑，不少人受假新聞、假消息影響，特別是青少年，為此警方投放不少心思，全方位宣傳警務工作，將公共關係科升格為公共關係部，並開設9個社交平台帳號，加強工作的透明化，加深市民對警隊認識。他認為警民關係逐步改善，至於是否仍有需要訂立侮辱公職人員罪，他指公職人員是為了香港市民執行職務，理應受到尊重，不應被當作「出氣袋」，並提到有市民把警察當作「出氣袋」，拍片放上網仍洋洋得意，這些行為不但有欠尊重，且影響工作效率，警隊絕對支持任何有助改善工作效率的措施。

警務處處長蕭澤頤（左）及公共關係部高級警司梁仲文發表「青少年罪行誌．師長攻略」，將派給470間中學，讓師長能及早洞悉青少年的問題。（李澤彤攝／資料圖片）

青少年防罪教育「由細做、持續做、一起做」

他亦分享過去一年的警隊工作。警隊着重青少年防罪教育工作，他強調要「由細做、持續做、一起做」，以多元化和多機構合作模式，與各持份者如家長教師、辦學團體、社工等緊密合作和溝通，從小並持續地向青少年灌輸防罪意識。警隊3年前發現青少年涉及嚴重毒品罪行有明顯上升趨勢，後來又發現涉及騙案罪行上升，故先後出版兩冊《青少年罪行誌．師長攻略》，針對相關罪行向學校宣傳，以防青年墮入違法陷阱，蕭澤頤指學生涉毒案在過去兩年明顯下降，相信集眾人努力可改善青少年罪案。

警隊三個獲獎參賽項目包括3R搜救方案及HKSOS手機應用程式、Signal Rada及RescueAI 。（警方圖片）

警著力推行數碼警政 做到便民便己、救急扶危

另一方面，警方亦着力透過應用科技以應付數碼時代的警政需求，提升警隊工作效率，達致便民便己，例如前線巡邏警員採用手機流動應用程式「行咇易」，加快核對被截查人士的身份證或護照；交通警員透過「交通意外調查」程式，以電子化方式盡快處理交通意外；警方亦在各警署、金鐘地鐵站、港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓設置「自助服務機」，方便市民報失或處理非緊急案件。

數碼警政亦有助警隊救急扶危、拯救生命。疫情期間行山人數增，傷亡數字亦有上升趨勢，有見及此，警隊引進了進階流動裝置定位系統（AML），市民撥打999求救，系統可即時自動精確定位，有助救援人員縮窄搜索範圍，盡快在黃金72小時內救人；警方亦研發「HKSOS」手機應用程式，當行山人士身處沒有流動通訊網絡覆蓋的位置時，透過程式仍可以發出信號。

2023年12月17日，警隊在香港警察學院舉辦「警察招募．體驗日」。圖示參加者參與體能測試工作坊的掌上壓挑戰。（政府新聞處圖片）

警隊近期投考人數升 蕭澤頤﹕會維持人員質素

而警隊與很多政府部門，在過去一段時間同樣面對招募人手的挑戰，蕭澤頤指警隊調整投考條件、定期在內地大學招募內地港生後，去年5月到12月的整體投考人數8,550人，已超越上個財政年度的7,997人，情況值得鼓舞。警方會維持人員專業質素，確保加入警隊的人真心真意服務市民。

踏入2024年，警隊的策略方針維持不變，維護國家安全是重中之重，以保障香港社會的治安；警方會進一步改善警民關係，增強市民對警隊的信心，蕭澤頤深信警隊努力工作，「真心去做，默默耕耘，市民是一定會感受到」；同時會做好滅罪、防罪工作，特別是騙案持續高企，警方會加強防騙宣傳，並希望集合警方、各持份者、市民組成「防騙鐵三角」以打擊騙案；亦會繼續利用不同科技，增強警隊救急扶危、拯救生命的工作。