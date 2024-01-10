蕭澤頤專訪｜蕭澤頤﹕香港步入由治及興　警隊工作仍首重國安

中央及特區政府多次強調， 在果斷實施《香港國安法》和完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則以來，香港實現由亂到治，現正處於由治及興的關鍵期。警務處處長蕭澤頤認同，國安法是「定海神針」，令香港現在步入由治及興的階段，而對於警隊而言，維護國家安全仍是重中之重，他引述港澳辦主任夏寶龍所說「亂根未除，仍有暗湧」，仍有人透過「軟對抗」煽動人們危害國家。他強調警方會提高警覺，絕不掉以輕心，一旦見到有苗頭冒出來，會盡快制止，果斷執法，因維護國家安全是維持社會治安的重要基礎，「沒有國安，何來港安？何來家安？」。



蕭澤頤指出，警隊由維持社會治安警察，發展成現在一支維護國家安全的部隊，警方在內部國安教育方面做了很多功夫，希望每個警隊成員都有大局觀，明白維護國安的重要性。（梁鵬威攝/資料圖片）

蕭澤頤表示，國安法實施令香港由亂到治，步入由治及興的階段，社會恢復正常，所有市民可以安居樂業。被問及警隊執法重心會否有所不同，蕭澤頤指出，維護國家安全是維持社會治安一個重要基礎，兩者是環環相扣，因此對於警隊而言，維護國家安全是重中之重。目前香港社會整體雖然變得平靜，但仍然存在暗湧，有人可能透過「軟對抗」，例如文化、藝術、書本等，嘗試煽動人們走出來，因此警方會繼續執法及情報收集，如果有任何人作出危害國家行為，警方一定會果斷執法，與其他政府部門依法制止。

警方亦會對警隊內部及香港年輕人持續做國安教育工作。蕭澤頤指出，警隊由維持社會治安警察，發展成現在一支維護國家安全的部隊，警方在內部國安教育方面做了很多功夫，希望每個警隊成員都有大局觀，明白維護國安的重要性。

蕭澤頤表示，國安法實施令香港由亂到治，步入由治及興的階段，惟他引述港澳辦主任夏寶龍「亂根未除，仍有暗湧」，警方會提高警覺，絕不掉以輕心。（廖雁雄攝）

同時，蕭澤頤提到，有很多人在背後推年輕人出來抗爭，找他們做「爛頭卒」，並稱今時今日大部分有份參與的年輕人都感到後悔。為此，警方會加強年輕人的國安教育工作，在去年全面通關後，警方經常安排少年警訊到內地參觀，眼見為實，不要只道聽塗說，多認識國家歷史和國情發展、了解內地科技發展，以及和內地年輕人多交流，提升年輕人對國民身分的認同感，同時讓他們明白，一旦犯法，受害的除了自身，還有家人。