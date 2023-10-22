黑的直擊｜記者索判罰重犯數據屢碰壁　加鏡頭上雲端可增阻嚇？

警方放蛇風聲一過，「黑的」馬上復常劏客。汽車交通運輸業總工會的士司機分會理事梁達壯直言，自他20年前入行至今，黑的一直橫行，罰則過輕「當交會費」，又引述前線警員稱「放蛇放到冇心機」。

過去罰款判刑有多少呢？記者問政府索取統計數據不得要領。立法會議員就問得到數字，2018至2022年定罪的只有145宗，連緩刑的判監只有16宗。運輸署說未有重犯個案，與法庭紀錄明顯不符。議員認得出記者放蛇的「黑的」，形容是「一個醜字顯示在遊客面前」。若車內加裝攝錄鏡頭，加密上載雲端，有爭議再翻看，能否增加阻嚇力？



每年約千宗投訴 警方年平均執法20多次

據運輸署指，現時乘客一般會透過「1823電話中心」、交通諮詢委員會轄下的「交通投訴組」、運輸署或警務處投訴涉嫌違法的的士司機，前兩者收到投訴後，會按內容轉介運輸署或警方跟進。

交通諮詢委員會每年都收到幾百至過千宗關於「黑的」的投訴，轉介至運輸署跟進的個案，每年都只有百多宗，警方執法行動的數字就更少，平均每年只有20多次。

山頂凌霄閣外，有司機（紅圈者）踢開警察設置在馬路的雪糕筒，在雙黃線旁自製的士站。（黃浩謙攝）

運輸署：大部份投訴人不願參與調查及檢控程序

運輸署稱，若收到投訴，會去信要求涉事的士車主解釋。不過需留意，被投訴者並不一定會被調查，申訴專員公署曾經調查的士投訴機制，提到相關投訴一般只涉司機及乘客，沒有其他獨立佐證，難以檢控，尤其大部份投訴人都不願參與調查及檢控程序。

記者邀約易志明（右）、李鎮強（左）兩名議員，觀看《香港01》日前的放蛇片段。（鄭子峰攝）

記者索定罪數 運輸物流局、警方：無

究竟每年有多少宗「黑的」濫收車資個案被定罪、其刑罰為何，又有多少人重犯？

記者曾向運輸及物流局查詢，對方口頭回覆稱需向警方查詢。記者隨即向警方查詢，警方雖然能提供2019年至2023年8月就濫收車資的執法數字，即包括「放蛇」行動等，但未有提供被捕人數、罪成人數，以及刑罰，只稱：「沒有備存查詢的其他數字」。

議員索數據：五年定罪145宗

然而，記者訪問易志明及李鎮強兩名立法會議員時，他們已從運輸局取得部份數據。根據議員所得數據，2018年至2022年涉及濫收車資的定罪個案達145宗，平均每年29宗，當中有101宗被罰款，最高罰款為6,000元；16宗被判監禁，最長被判4個月；36宗被判停牌，最長年期達24個月。

現時涉及濫收車資的個案，會違反《道路交通（公共服務車輛）規例》第47條，一經定罪，可處罰款10,000元及監禁6個月。2015年易志明於立法會的質詢，當時的運輸及房屋局回應稱，一般初犯者只會被判罰款，而重犯者會被判停牌及監禁，較常見的罰款為1,000元。不過，其實部份個案的罰款甚至未及千元，根據交諮會的報告，2021年第二季有司機只被罰款800元。

山頂纜車站，有列出一般的士收費。（夏家朗攝）

運輸署：未有重犯個案 法庭紀錄：有人七次重犯

至於有多少重犯個案，警方同樣稱沒有備存數字；運輸署則指，根據投訴人提交資料及署方紀錄，未有重犯個案。不過翻查法庭紀錄，甚至做簡單的網上搜索，已可證實運輸署的說法明顯與事實不符。

山頂廣場的士站，有列出到主要地點的參考收費。（李穎霖攝）

34次定罪紀錄 7次涉濫收車資

例如一位名為黃華慰的的士司機，有34次定罪紀錄，包括不心小心駕駛、無出示的士司機證。2013年至2018年間，他曾七度因濫收車資被捕，一共被判監17個月及停牌38個月，但最嚴厲的一次罰款是7,000元，最長的監禁刑期則為4個月，未曾觸及最高罰則。

另外，今年4月底警方於中環「放蛇」時，發現一名的士司機開價300元往跑馬地，而該司機約一個月前，於香港七人欖球賽期間因濫開車資被捕。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會理事梁達壯批評，針對「黑的」的罰則過輕，欠阻嚇力，以致難以禁絕。（夏家朗攝）

入行20年正規司機：黑的當罰款為交會費

汽車交通運輸業總工會的士司機分會理事梁達壯已入行約20年，批評「黑的」問題當年已存在，質疑罰則過輕，欠阻嚇力，致難以禁絕，「罰佢一兩千蚊，又唔係日日捉佢（黑的），佢除返條數根本當畀會費」。雖然警方會「放蛇」，但他認為成效不大，「咪『放蛇』個一兩日放斂下，跟住就『拜拜囉』，睬你都『戇居』囉真係，佢哋都收到風幾時蛇。」

記者乘坐梁達壯的的士到來回山頂纜車站。（夏家朗攝）

引述前線警員：放蛇放到冇心機 最後只判罰款

梁達壯續指，有警員私下反映「『放蛇』都放到冇心機」，每次花費大量警力『放蛇』，惟法庭只是罰款了事。同樣地，他指普通司機亦心灰意冷，「黑的」令整個業界聲譽受損，被市民討厭，普通司機受到拖累，「乜嘢叫公平？公平就你唔做得，我唔做得，咁先叫公平。但現在法例是，做黑的無問題，我不做反而賺少了，還要被罵，你說公不公平？」

記者邀約易志明（右）、李鎮強（左）兩名議員，觀看《香港01》日前的放蛇片段。（鄭子峰攝）

「一個醜字顯示在遊客面前」

記者將日前《香港01》的「放蛇」片段展示予易志明及李鎮強，二人均認為嚴重香港形象。航運交通界的易志明直言：「嗰幾架車我都認得。」

身兼的士服務質素委員會成員的李鎮強形容：「一個醜字顯示在遊客面前」，罰款不時都只是千多元至數千元，犯罪成本低，「值搏率係高，走一轉山頂都350元，有幾何會捉到佢哋呢？」他認為，即使只是初犯，都應該吊銷其的士執照一段時間，然後再要求重考。

▼十一黃金周中環纜車站及山頂情況▼



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倡車內裝鏡頭 加密上雲端

易志明表示，單靠警方「放蛇」難以禁絕，尤其警方本身亦有工作；至於旅客舉報，由於只會短期逗留，難以跟進個案。

他認為，政府應強制的士車廂安裝閉路電視，全部影片直接上傳至雲端，出現投訴時才可翻看影片，在加強阻嚇力之餘，亦可兼顧私隱，「咁先公正架嘛，有事嘅時候就唔係我同你講，有根有據咁就最好」。

山頂廣場上，有遊客向「黑的」司機問價。（李穎霖攝）

警方：繼續根據情報及行動優次執法

對於打擊「黑的」，警方表示，一直留意並打擊的士司機的不法行為，會繼續根據情報及行動優次執法，並提醒遊客要留意的士的收費準則，需要時保留收費單據。

運輸署：建議引入記分制、兩級罰則

運輸署稱會繼續提醒司機切勿以身試法，並指政府已建議引入的士司機違例記分制，及就性質較嚴重的罪行引入兩級制罰則，收加強阻嚇力，相信有助改善質素。

▼黑的直擊偵查報道▼



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