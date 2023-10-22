黑的直擊｜黃金周後山頂車輪轉劏客復常　踢走警方雪糕筒設站頭

「劏客」黑的橫行，狼藉的聲名更「揚威」海外。警方在十一黃金周期間，針對「黑的」高調執法，但一星期後情況又再打回原形。《香港01》發現，中環纜車站的「黑的」已經「復常」，多名司機向上落山的遊客索價每程350元，即逾4倍車資，甚至明目張膽在山頂自製的士站「劏客」。

到底為何「黑的」禁之不絕？



十一黃金周過去才一星期，中環纜車站的「黑的」已「復常」，出沒「劏客」。（梁偉權攝）

「我在此奉勸各位的士司機，濫收車資是很嚴重和愚蠢的行為，而你們不會知道，何時坐在你車上乘客會是警員。」——9月27日，西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒見記者，高調表示警方會在十一黃金周期間，嚴厲打擊「黑的」濫收車資，又在山頂、蘭桂坊及其他黑點，實施管制措施，派遣警員駐守的士站。

不過黃金周結束短短一星期，「黑的」就已經「復常」。

「冚旗」的士於中環纜車站外，半開車窗，遊客上前向司機問價。（黃浩謙攝）

黃昏遊客趕上山 「黑的」開價$350

黃金周過後的周末，記者於中環花園道纜車站視察。下午四時許，纜車站人龍愈來愈長，搭纜車要排大約40分鐘，遊客想趕上山看日落，搭的士是最快的選擇。有守規矩的司機在的士站載客，但間中有幾輛「冚旗」、裝了車窗網的的士，半開車窗駛到站旁。

下午四時許，遊客想趕上山看日落，纜車站人龍愈來愈長，搭纜車要排大約40分鐘。（黃浩謙攝）

根據運輸署的資料，由中環、金鐘一帶前往山頂廣場，的士按錶收費大約是80元。不過，有遊客主動上前向「冚旗」的士問價，司機開價都高於這個價錢。

「冚旗」、裝了車窗網的的士，半開車窗駛到站旁等客。有遊客上前，向的士司機問價。遊客接受開價，便立即上車。（黃浩謙攝）

有日本遊客被開價150元，更有操廣東話及普通話的遊客，被開價350元；有人接受開價，即刻上車，大部份遊客都無上當。有「黑的」見「冇肉食」，寧願空車離開，去別處兜客，之後再折返纜車站。

有「黑的」駛過纜車站時，高聲向遊客問「是否去山頂？」，又開價150元。（李穎霖攝）

纜車站六輛「黑的」車輪轉接客

當日下午，纜車站大約有6架「黑的」，有些接完一組乘客，又返回找下一個目標，每轉150至350元，有司機甚至按上車人數開價。這些「黑的」不單只做去山頂的生意，當中有人肯載客去機場，但開價600元，比正價貴足一倍。

有「黑的」駛過纜車站時，高聲向遊客問「是否去山頂？」，又開價150元，記者亦佯裝遊客，順勢登車了解。

中環纜車站上山頂短短10分鐘的車程，司機收取150元。（李穎霖攝）

放蛇上車 司機稱「公價」不跳錶

「黑的」司機開車後並無起錶，記者用國語問旅遊景點是否不用跳錶、150元是否上山的「公價」，司機都一一回應「是」。司機指，傍晚時分遊客都只上山頂，無人下山，不少司機載客上山後，都吉車下山，而他在這個時間，一般都可以載客上山五次。

司機指，周末遊客較多，上山收費較貴，稱平日遊客較少的日子收費會較便宜，大約100元。記者又問，晚上由山頂乘的士回尖沙咀大約收費是多少，司機起初指過海隧道收費貴，建議選擇其他公共交通公具，但在記者追問下，稱到的士到尖沙咀的「公價」大約是300元。

上山短短10分鐘的車程，盛惠150元，的士全程都沒有跳錶，司機亦指沒有收據提供。

晚上7時許，山頂仍有很多遊客，下山的纜車站出現長長的人龍。（梁偉權攝）

▼凌霄閣外自製的士站▼



踢開警察雪糕筒 凌霄閣外自製的士站

晚上7時許，山頂仍有很多遊客，但已有「冚旗」的士，沒有「跟大隊」在交通交匯處等客，反而來到凌霄閣對開馬路。有司機落車，踢開警察設置在馬路的雪糕筒，在雙黃線旁自製的士站。記者問過幾輛「冚旗」的士，下山收200元至350元，有司機更表明只載客到中環一帶，拒絕過海。

記者下午曾在纜車站出沒的「黑的」，晚上亦有於山頂等客，司機十分警惕，不時四處張望。（梁偉權攝）

凌霄閣外面的「自製的士站」雖然沒有車龍，但當一架「冚旗」的士上客離開，很快就有下一架補上等客。

記者亦發現至少兩架當日下午曾在纜車站出沒的「黑的」，其中一輛的司機十分警惕，不時四處張望，又曾下車視察，懷疑有人監察的士載客的情況，就立即和其他的士轉位。

當天有警員到過山頂，但主要視察排纜車的人龍，拍照後就離開。（黃浩謙攝）

警惕記者放蛇 無視現場警察

記者曾嘗試找這位司機了解情況，但他幾次從後視鏡見到記者行近，都即時「踩油」離開。他在山頂不停兜圈，最後都上了客落山。

山頂黑的橫行，向遊客開天殺價亦毫不避忌。記者視察大半日，只在當天晚上於山頂見過警員，但他們主要視察排纜車的人龍，拍照後就離開。

警方和政府都稱要高調打撃「黑的」，但「黑的」仍是禁之不絕，到底問題出在什麼地方？又有什麼方法可以對「黑的」？詳情請見另稿。

▼黑的直擊偵查報道▼



隱形香港・專頁｜尋找新聞背後 你應該看到、郤看不到的