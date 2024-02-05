港車北上｜2.6起正午前預約可翌日出行　取消預約縮短至出發前夕

運輸署表示，明日（6日）起改善「港車北上」指定日子預約系統，以往申請人須在出行日子不少於兩個曆日前經系統預約，將縮短至出行日子前一個曆日的中午12時或之前辦理，即今日中午12時或之前申請，明日即可「港車北上」。



此外，取消預約原定要在出行日子不少於三個曆日前經系統取消，同樣也將縮短至出行日子前一個曆日的中午12時或之前辦理。



運輸署表示，為便利「港車北上」申請人經港珠澳大橋由香港前往廣東省，2月6日起改善「港車北上」指定日子預約系統，縮短預約出行及取消預約出行的期限。

就預約出行，以往申請人須在出行日子不少於兩個曆日前經系統預約，將縮短至出行日子前一個曆日的中午12時或之前辦理，即今日中午12時或之前申請，明日即可「港車北上」。

至於取消預約出行，申請人原定須在出行日子不少於三個曆日前經系統取消，同樣也將縮短至出行日子前一個曆日的中午12時或之前辦理。

運輸署提醒申請人須預先透過系統預約出行，並按已預約的日期及時段駕車經港珠澳大橋前往廣東省。運輸署會與內地部門保持緊密聯繫，不時抽查「港車北上」的車輛過境紀錄，以確保申請人遵守參與「港車北上」的條款及條件。