專訪 │台灣饒舌團體成員橫掃紋身展金銀銅牌：刺青影響了我的一生

儘管在饒舌團體 187INC 上有著亮眼的音樂表現、那首〈每天都是生日〉甚至在 YouTube 上有著上千萬的點擊次數，但意想不到的是團隊成員 彫柏 在刺青藝術領域的造詣也相當精湛。著墨於刺青藝術 10 年的 彫柏，不僅迄今合作過上萬名刺客並創建品牌「紫流紋身」外、甚至在今年的「刺客方舟紋身博覽會」上更一舉豪奪「傳統背部彩色大組」的前三冠，亮眼成績令不少人為之驚艷。



獲得如此的莫大殊榮，雖說 彫柏 只是在個人臉書上以「謝謝麻豆 謝謝評審 謝謝展會 謝謝自己」的話表達感謝之意，但耀眼的成就依舊讓人驚嘆、且越加好奇到得獎作品的故事。此番，小編就與 彫柏 來場對話，除了聊上「刺青」這門藝術對於他的意義外、也請到 彫柏 親自解析到冠軍作品《座龍觀音》的細節。

點圖看看彫柏在「刺客方舟紋身博覽會」上豪奪前三冠的作品（按圖放大看看）▼▼▼

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CooL：能知道 彫柏 在刺青領域已著墨 10 餘年，想先請問你主要的刺青派別、以及是怎樣的原因、讓你熱衷在此畫風中。

彫柏：我個人是專攻日式傳統風格。在當學徒時也嘗試過 Old School、素描、圖騰……做了各種嘗試後、發現自己還是最熱衷於傳統的美感及文化。這同樣也是我給年輕刺青師們的建議，應多方嘗試、臨摹，最後屬於你的風格自然會出現！

CooL：在「刺客方舟紋身藝術博覽會」你包辦了《傳統背部彩色大組》前三冠。特別想知道你在創作冠軍作品《座龍觀音》時、你有特別著重哪些細節。

彫柏：由於《座龍觀音》是放在女生的背部上，考量到她的皮膚偏白、和女性應有的曲線美感，所以這幅作品我就沒有使用一般常見的「版霧」去框架它，並且著重在深淺的對比上面。其實現在我看來背景還是有點偏重，不過隨著時間、墨色會自然退成我心中最理想的狀態，所謂的日式傳統需經的起時間的考驗，而這都是需要倚靠大量的經驗。

CooL：好奇在繪畫這些作品上，有哪個地方、細節是最為複雜的。

彫柏：我認為、得到亞軍的作品《王蛇》因為全身性統一主題的關係，所以整體的氛圍營造、我便花了不少時間去做設計。在《王蛇》中，必需只靠一隻蛇來表現整個背的張力，且在鱗片上的漸層表現上我也下了不少功夫，最後與模特兒的討論後，決定主題為灰加黃、搭配火焰的紅色！就我的觀點，刺青用色上如果一次使用太多亮色系會讓畫面變得卡通，雖然第一眼很炫麗但就缺少了傳統的味道。

CooL：聊完你這次在「刺客方舟紋身博覽會」上所得獎的作品。那也想知道、在刺青領域投入 10 年歲月的你來說，刺青這門藝術對你有怎樣的意義。

彫柏：刺青本身就是個「行為藝術」，依靠刺青師與客人共同合作之下來打造出來一幅作品！它影響了我的一生、也讓我學習到自律與不斷學習。很多年輕刺青師傅在剛開始執業後稍微賺到錢，就開始飄了也不畫圖了，這樣就會停滯！所以想成為一名成功的紋身師，自律是很重要的。」

點圖看看彫柏的其他作品▼▼▼

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CooL： 最後藉著此訪談的機會，也想詢問到在 2021 年上、187INC 繼〈奶子大〉後，今年抑或近期有計畫釋出新音樂嗎？

彫柏：187INC 短時間內應該很難再有新作品問世，畢竟大家都有各自的事業、有的也娶妻生子了，所以生活重心自然沒辦法放在音樂上，甚至我覺得音樂還是屬於年輕人的！他們應該會有更多的創造力跟想法，看到現在環境變得這麼好，我個人也是很感動。雖然團體要再合體很難，不過我個人還是以「快活齋」為化名，持續在網路上放上新歌，有興趣的朋友可以去搜尋看看！

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