【圖片故事】從婚禮到追思會　吳翰林李亦豪同志平權路的七年紀錄

2017年11月，吳翰林（Edgar）和李亦豪（Henry）兩名男生在英國註冊結婚後，回到香港在教堂舉行婚禮，成為香港第一對在教堂行禮的同性新人。二人想告訴大眾，他們的愛並沒有罪，然而曝光於傳媒鎂光燈下，他們因住在公屋被持續投訴——因為他們的關係不被香港法律承認，無法登記成為公屋的「合法」住戶；亦因為同性結婚一事，吳翰林被逐出天主教聖召委員會。

吳翰林沒有退縮，轉而就公共房屋及遺產政策入稟司法覆核。先勝一仗後，他不敵抑鬱而輕生，李亦豪繼而成為官司的替代申請人，繼承亡夫未竟之路。到2024年，官司終於終極勝訴，李亦豪為吳翰林舉行了燭光追思會，紀念這位平權戰士。



《香港01》攝影記者，2017年拍攝了他們充滿愛與祝福的婚禮，隨後幾年亦多次訪問李亦豪，到2024年12月，用鏡頭記錄滿佈彩虹旗的教堂追思會。



攝影：黃寶瑩、鄭子峰、勞顯亮

撰文：勞顯亮



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2017年11月，在舉行婚禮的早上，酒店裏的Henry在幫Edgar整理禮服。（黃寶瑩攝）

與一般的新人無異，他們會穿上紅拖鞋，又會敬茶給父母。（黃寶瑩攝）

敬茶的儀式上，擺放着一雙印有他們英文名第一個字母的匙羹。（黃寶瑩攝）

Henry從小便覺與別不同，一直怕公開同性戀這個身份，身邊的人，包括家人會離棄自己。多年來，他都與恐懼共存。直到在他與Edgar的婚禮上，眼見眾多親朋同在教堂，方發現愛他的人一直在身旁，為他們祝福，當下才真正感到愛中無懼。（黃寶瑩攝）

「我覺得我們的婚禮與其他人無異，因為都是愛。都是值得被其他人，被主耶穌基督祝福。」（黃寶瑩攝）

從前的Edgar不敢與同性伴侶在街上牽手，現在他已能緊扣同樣圈上指環的Henry的手，建立屬於二人的家。（黃寶瑩攝）

宴會途中，他們形影不離地圍繞場地走了一圈，回顧整個晚上的佈置。（黃寶瑩攝）

對Henry而言，婚禮是第一次，真真正正，赤赤裸裸地告訴他人：這就是我喜歡的人。（黃寶瑩攝）

「婚禮中有不同人的人，他們都知道，我與Edgar是在一起，我們的愛與普通人沒分別，不論任何原因，他們都會支持我們，愛惜我們。」Henry說。（黃寶瑩攝）

2013年，他們領養了橘色的Kitkat 與虎斑白的Oreo，婚禮後回家第一件事就是餵貓。（黃寶瑩攝）

貓兒兄弟倆與仍身穿禮服的Henry和Edgar在耍樂，男人與男人之間的甜蜜也可以是柔和而不失美滿的。（黃寶瑩攝）

2017年11月，李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）婚後接受《香港01》訪問。他們希望透過傳媒訪問，宣揚愛無分性別。（黃寶瑩攝）

2019年2月，Edgar與Henry再受訪，那時他們已搬入居屋，但仍然未有「合法」居住身份，同年10月及11月，Edgar分別就居屋及繼承權申請司法覆核，即「居屋案」及「遺產案」。（鄭子峰攝）

Edgar（右）和Henry（左）相遇之前，各自為自身被社會、同輩、學校排拒的經驗而陷入抑鬱。（鄭子峰攝）

由相識、相戀、同居到成婚，路一點不易走。（鄭子峰攝）

2023年重陽節，李亦豪（Henry）帶着上訴庭關於同志平權司法覆核居屋案、遺產案的判詞，拜祭亡夫吳翰林（Edgar），為墓碑重新上色。（勞顯亮攝）

2023年10月李亦豪（Henry）再受訪，上訴庭剛駁回政府上訴。他說亡夫吳翰林（Edgar）當初就居屋居住權和遺產繼承權司法覆核，就是希望保護他們的家。吳翰林離世後，李亦豪獨自一人與兩隻貓同住。（黃寶瑩攝）

李亦豪（Henry）逐句細讀上訴庭的判辭，判辭提及差異對待，是「unacceptably harsh burden」（不能接受的殘酷負擔）。（黃寶瑩攝）

這張婚照是李亦豪（Henry）最喜歡的，他從家中的照片牆取下，帶去拜祭吳翰林（Edgar）。（黃寶瑩攝）

李亦豪（Henry）反問，為何每次人生大事都要上法庭，接連多宗司法覆核官司，令他覺得心很累。（黃寶瑩攝）

李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）是虔誠的天主教徒。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）離世後，丈夫李亦豪（Henry）與他的連繫，剩下一對貓、一間屋和一堆官司。（黃寶瑩攝）

2017年，李亦豪（Henry）和吳翰林（Edgar）當時相識拍拖五年後結婚，二人在英國註冊。（黃寶瑩攝）

2024年12月8日，李亦豪（Henry）為亡夫吳翰林（Edgar）舉行追思會，教堂接待處有吳翰林的遺照，以及二人的合照。（黃寶瑩攝）

吳翰林2019年就「居屋案」和「遺產案」入稟，他離世後，丈夫李亦豪成為替代申請人繼續打官司。2024年12月，李亦豪在終極勝訴後為吳翰林舉行追思會。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）的追思會中，丈夫李亦豪（Henry）並無發言，只是默默聽其他人頌聖詩，並點蠟燭。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）追思會在九龍佑寧堂舉行，教堂內佈置了彩虹旗。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）追思會在九龍佑寧堂舉行，李亦豪（Henry）寫出對亡夫的思念。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）追思會在九龍佑寧堂舉行，教堂內佈置了彩虹旗。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）生前的好友，不同平權團體的同路人，都有出席追思會。（黃寶瑩攝）

吳翰林（Edgar）追思會有點點燭光。（黃寶瑩攝）

象徵思念的燭光與象徵同志平權的彩虹旗。（黃寶瑩攝）

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