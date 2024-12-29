同志平權終極勝訴的征途　司法覆核案中他們的許多一小步

關於同性配偶權利的所有司法覆核案中，政府全部敗訴，岑子杰挑戰承認海外同性婚姻案亦獲「部份終極勝訴」，政府須在2025年10月前，為同性伴侶關係設立替代框架。《香港01》回訪其中幾位覆核申請者，有人說打官司是煎熬，但每次邁出一小步，均是香港平權的一大步。

居屋案、遺產案申請者吳翰林，2020年底輕生離世，他的丈夫李亦豪成為替代申請者繼續覆核案件，終在2024年取得終極勝訴。案件後李亦豪為亡夫在教堂舉辦了追思會，亦將終審判辭送到他墓前。



性小眾平權司法覆核・專頁

2024年12月8日，李亦豪（Henry）為亡夫吳翰林（Edgar）舉行追思會，教堂接待處有吳翰林的遺照，以及二人的合照。（黃寶瑩攝）

李亦豪的「替代」 吳翰林的追思會

2024年12月8日傍晚，九龍佑寧堂內佈置了多面彩虹旗，接待處有教友吳翰林（Edgar）的遺照，他與丈夫李亦豪（Henry）的合照，還有兩份終審法院的判辭。判辭的中文新聞摘要，列出答辯人為「李亦豪，替代吳翰林（已歿）」。

吳翰林2019年就「居屋案」和「遺產案」入稟，他離世後，丈夫李亦豪成為替代申請人繼續打官司。2024年12月，李亦豪在終極勝訴後為吳翰林舉行追思會。（黃寶瑩攝）

吳翰林與李亦豪2017年在英國結婚，回港後在教堂舉行婚禮，之後就同性配偶居屋及遺產權利入稟司法覆核。二人結婚時接受《香港01》訪問，吳翰林說因為愛才結婚，但結婚同時受訪，「可以順便教導公眾，何樂而不為。讓其他基督徒、甚至全香港人看到，兩個人的愛很簡單，很值得慶祝的。」

吳翰林（Edgar）的追思會中，丈夫李亦豪（Henry）並無發言，只是默默聽其他人頌聖詩，並點蠟燭。（黃寶瑩攝）

不過身為天主教徒的吳翰林高調受訪，換來的是時任天主教香港教區主教湯漢的信件，撤回委員的任命，並要求二人「深切反省個人作為基督徒的身份，並對自己的生活方式三思明辨」。

2020年9月，高院就遺產案判決，裁定吳翰林勝訴，律政司提出上訴。居屋案未開審、遺產案上訴仍待處理之時，吳翰林在2020年12月不敵抑鬱症輕生。

吳翰林（Edgar）追思會在九龍佑寧堂舉行，教堂內佈置了彩虹旗。（黃寶瑩攝）

2023年上訴庭駁回政府上訴後，李亦豪接受《香港01》訪問，帶着判辭到亡夫墓前，「裁決一直都跟身，很想帶裁決對他說，法庭終於見到你受的苦，是真真實實有發生過的。」他希望能完成官司，完成吳翰林的遺願。

不過這個希望要遲一年才實現，因為政府提出終極上訴，令官司再拖多一年。終極勝訴後，李亦豪無再受訪，而是寫了一封公開信，表示從未放棄過亡夫追求平等的初衷，努力捍衛一家人的事實，希望無辜負亡夫心血。

2018年Nick Infinger與丈夫在加拿大結婚後返港，申請公屋被拒後入稟司法覆核。（夏家朗攝）

Nick Infinger的慚愧與釋懷

最後的終極勝訴，還有公屋案。

2018年Nick Infinger與丈夫在加拿大結婚後返港，以「一般家庭」名義申請公屋，但房委會以二人不符合「夫妻」定義拒絕，Nick於同年11月入稟司法覆核。

同志平權公屋案案司法覆核申請者Nick Infinger，在終極勝訴之後接受訪問，希望官司完結後與丈夫好好過情侶生活。（夏家朗攝）

Nick Infinger是土生土長香港人，因為同志的身份，自小與家人有過不少爭執，18歲就更改了身份證上的英文名，之後亦參與爭取平等權益的同志團體。

2018年，與拍拖五六年的丈夫結婚，司法覆核也幾乎在同一時間入稟，「當時結婚加司法覆核一起做，兩件事都很巧合，差不多同一時間發生。那時在佐敦的酒吧外很隨便地求婚，加拿大結婚後回來香港就立刻申請公屋，申請公屋後等待回覆，拖了我們很久，沒結果的還在批，最後出了一封拒絕的信，說我們不符合資格，就立即入紙申請法援做司法覆核。」

11月26日，同志平權公屋案、居屋案、遺產案，終審法院頒下判辭，政府全部終極敗訴。公屋案申請人Nick Infinger在終審法院外見記者。可能太緊張，做完訪問才記得拿出一早準備好的彩虹旗。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

入稟到勝訴，經歷六年，當年不同同志團體間，就如何爭取平權有過路線之爭，Nick亦曾經質疑岑子杰直接司法覆核承認海外同性婚姻，「其實都完全沒有想像到去到今天這個狀況，社會都發生了很大的變化。其實當初我都很反對岑子杰他這樣包圍式的去爭取，因為那時有個意見就是，如果他萬一失敗了，隔很久的時間都沒有機會再次去申請。」

然而岑子杰案最終「部份終極勝訴」，Nick亦覺得，當下的社會氣氛，可以做司法覆核的機會少了，「我自己有點慚愧，因為岑子杰看得比較廣闊，他有勇氣入稟。」

Nick從中學就開始爭取同志權益，經歷過社會不接受、教會很反對，他說今天都很開心終於很多人認識同志，不再當同志是隱形，也會接受同志，有一絲欣慰。

官司後，Nick希望與丈夫有更多時間過情侶生活，他與一段時間無見面的媽媽再見面後，亦釋懷不少，「媽媽有看新聞，但不理解為何我會肯拋頭露面，擔心『槍打出頭鳥』，可能有不好的後果；另一方面，亦因為新聞知道我有穩定感情關係，覺得放心，亦不能理會太多，其後我亦有少許釋懷。」

Billy Leung是同志肛交年齡司法覆核的申請者，過去亦曾就同志平權等議題接受訪問。（資料圖片 / 羅君豪攝）

Billy的不怕死

2005年，當時未滿21歲的Billy Leung（全名LEUNG TC William Roy），司法覆核挑戰刑事法中有關同性非法肛交的條文，年齡限制為21歲，但針對異性性交的年齡限制卻在16歲，認為存在歧視。

Billy Leung仍保存2005年贏得官司時的剪報。（香港01訪問畫面）

相隔接近20年，Billy說當時知道是一個先例，但無想過無想過這20年來會一直有覆核官司，「當時案件發生時我沒有太大顧慮，年紀輕又不怕死。」他說當時擔心遭人冷眼、找不到工作、歧視等情況都沒有出現，「我和家人接觸到的範圍中，都非常正面和支持。」

Billy於2016年接受《香港01》訪問。（資料圖片 / 余俊亮攝）

「在這20年裏面，作為經歷過司法覆核的人，就似過五關斬六將、跳火圈，是筋疲力盡的。」Billy的官司，是唯一毋須打到上終審的，他看到這20年香港社會環境的變化，一方面從大學的調查中，過半數受訪者接受同性婚姻，另一方面是2019年後社會、政治環境的巨變，「在烏干達、尼日利亞、伊朗等國家，都有同志團體為自己權利發聲，在這些地方發聲的代價，比在香港高很多，但這些聲音都存在。在香港還沒有空間爭取權利呢？我相信在香港還有，但如何適應新的遊戲規則，可以做到什麼、有什麼方法，繼續在這條道路上前進，這需要一些時間摸索。」

2019年6月6日，梁鎮罡（Angus）同志平權司法覆核案終審勝訴，他仍記得當日與丈夫Scott Adams在法院外見記者時非常緊張。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

梁鎮罡的「愛贏了」

高級入境事務主任梁鎮罡（Angus）與任職飛機師的英國籍丈夫Scott Adams，2014年在新西蘭結婚，2015年就公務員配偶福利和合併報稅入稟司法覆核，他多次說過，並非為那一刻的福利，而是為未來鋪路。

梁鎮罡還記得2019年6月6日終極勝訴當日的心情，「再去到終審法院的時候，真的是非常緊張，我這一輩子也沒有試過那麼緊張，最終的結果是開心和欣慰的。」

當日他在終審法院外對記者說，「我們今日的判決只是香港平權的一小步，我們用了超過四年的時間，才得到今日的結果，當中很多辛苦，對我家人也有很大的壓力。我們作為小市民，要經過這麼艱苦冗長的方法，才能得到基本的家庭權利，是很不應該的。」他說判決確認了，他們的愛與其他人無分別，勝訴是「Love wins」（愛贏了）。

Our love is not different than other loves. That's why we come to the result today. Love wins! （我們的愛與其他人的愛沒有分別。所以我們今日得到這個結果。愛贏了！） 梁鎮罡（2019年6月6日）

2019年6月6日，入境主任梁鎮罡勝訴可享同性配偶福利及合併報稅，他與丈夫在終審法院外接受傳媒訪問。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

回顧官司，梁鎮罡還記得上司「鴕鳥」應對，「以前在政府工作的時候，我的上司都盡量避免與我討論案件，我需要上法庭時，我會直接問他們，有些人會口裏說支持，或者對我的案件有興趣，我常說若有興趣為何不去庭審呢？他們就會找不同的原因不去。整個個案完結後，沒有人在我的部門中與我討論任何東西，無論對錯，有什麼看法、支持不支持，總之他們採取一個不在你面前討論案件的態度。」

梁鎮罡（Angus）已與丈夫移居歐洲，他說十年前已計劃將來到其他地方生活。（香港01訪問畫面）

他說當日已預示，政府若不主動改變整個香港的法例，會有愈來愈多人爭取司法覆核，面對全勝的結果，他亦感到欣慰，「我見現在這個氣候，不知道還會不會有人站出來，我們只能繼續希望在明天。」

爭取到權利，但梁鎮罡最終選擇離開香港，他說十年前已有打算離開香港，五年前找到適合的地方，2023年辭去政府的工作，與丈夫移居歐洲。

2018年10月21日「Pink Dot」一點粉紅活動，梁鎮罡與丈夫Scott Adams（第三排中），吳翰林（前排右一），均有出席。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

2020年9月18日，岑子杰同性婚姻司法覆核在高等法院原訟庭敗訴後，對記者發表「叉燒論」。（資料圖片 / 李慧娜攝）

岑子杰的「叉燒論」

岑子杰提出的司法覆核，是影響最深遠的案件。他曾在初審敗訴的時候，用「叉燒論」表達不滿。

為何斬開叉燒逐件賣就可以賣給你，但整條就不能賣？這種做法本身就是不公義。無理由異性戀什麼也不用做，就可以獲得他們的權利，但同志一次過爭取權利，就是太激進，你應該分開去爭取。這是一種折磨、一種纏擾。 岑子杰（2020年9月18日）

岑子杰2021年因民主派初選「47人案」被捕，還柙期間有就平權案到終審法院陳詞。2023年9月5日終審法院判決部份終極勝訴當日，他仍在還柙，並無到法院，終院外只有索取書面判辭的記者。11月19日，47人案判刑，岑子杰「串謀煽動顛覆國家政權罪」罪成，被判囚四年三個月。

律師韋智達（Michael Vidler）代表過跨性別婚姻W小姐案、同性伴侶受養人簽證司法覆核QT案等平權案件，亦代表不少反修例運動期間的被告。圖為2018年7月4日，QT案終極勝訴後他見記者，協助QT與記者做電話訪問。（資料圖片 / 林若勤攝）

QT的一小步與一大步

QT在2018年7月4日終極勝訴當日，用變聲器接受電話訪問時，形容勝訴是「我們的一小步、香港平權的一大步」。據知她已離開香港。

Today's ruling is a very small step for us. But I think it's one giant step for equality in Hong Kong. QT（2018年7月4日）

韋智達離港的打擊

協助過Billy Leung、QT、Nick Infinger、跨性別婚姻W小姐案等多宗平權官司的律師韋智達（Michael Vidler），亦代表不少反修例運動期間的被告。韋智達2022年4月宣布，同年6月停止執業，隨後離開香港。

Nick說覆核官司過程中最大的打擊，是第一位代表律師韋智達（Michael Vidler）團隊離港。韋智達2024年1月獲頒大英帝國官佐勳章（OBE），英國政府在公布中讚揚韋智達「為香港公義及人權服務」（for services to Justice and Human Rights in Hong Kong）。

2016年11月，風雨下的同志遊行。（余俊亮攝）

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