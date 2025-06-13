vivo X200 Pro博鰲限定版｜深耕AI領域引領智能手機邁向全民福祉

vivo X200 Pro博鰲限定版｜vivo在年度博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港會議中嶄露頭角，同步推出限量vivo X200 Pro博鰲特別版手機。同時vivo副總裁兼OS產品副總裁、AI全球研究院院長周圍先生，獲邀出席備受矚目的「從互聯網+到人工智能+」分論壇，就人工智能所引領的智能化變革展開深入探討。



vivo X200 Pro系列作為去年旗艦，擁有卓越影像系統、強勁處理器及持久續航，搭載先進蔡司光學鏡頭，尤其在長焦攝影方面表現出色，為用家帶來專業級影像體驗。為了今次博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025，特別推出了博鰲特別版手機，在藍色的機背上印上了博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇的logo，特別矜貴。

vivo副總裁兼OS產品副總裁、vivo AI全球研究院院長周圍先生，獲邀出席備受矚目的博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇2025年香港中的分論壇「從互聯網+到人工智能+」。他在會中與全球科技創新領袖，就人工智能所引領的智能化變革展開深入探討。

vivo副總裁兼OS產品副總裁、vivo AI全球研究院院長周圍先生

周圍院長在論壇上指出，隨著國產大型模型的蓬勃發展，人工智能技術正以驚人速度深入各行各業，引領繼電力、通信、互聯網技術之後的第三次產業革命浪潮。他強調，人工智能的未來將如同電力、通信和互聯網技術一樣，成為全球範圍內的「基礎設施」，而積極擁抱「人工智能+」時代，無疑是各行各業的最佳選擇。在這智能化轉型的關鍵階段，周圍院長特別指出，早已超越通訊工具範疇的智能手機，正扮演著連接人工智能技術與普羅大眾的「第一橋樑」。他將手機喻為人類的「第二大腦」，更是眾多AI應用率先落地的載體，其在人工智能能力構建上不僅是「先行者」，更是普惠AI的「苗床」。手機行業為人工智能的人才培育、技術積累與落地場景提供了肥沃土壤，促使AI技術得以迅速普及，造福廣大用戶。

周圍院長指出，人工智能的發展不應是「炫技」，而應當是「普惠百姓」。為此，vivo持續深耕手機智能體領域，不斷累積在大語言模型、機器視覺等關鍵領域的重要能力。這些技術的深耕，旨在解決從系統底層到應用表層在影像、遊戲、辦公等剛需場景中的技術難題，從而為用戶帶來更加智能、便捷的體驗。此外，積極推動「科技向善」的理念，主動聯合汽車、家居、醫療等不同行業，共同構建智能協同生態。目標是將自身強大的人工智能技術能力賦能給更多的合作夥伴，特別是在無障礙領域做出更大的社會貢獻。

展望未來，vivo將繼續秉持「以用家為中心」的原則，攜手各方同路人，在對科技的熱愛中並肩前行。他們將以科技的溫度觸達每一個生活角落，共同擘畫「人工智能+」時代的廣闊未來圖景，致力於成為聯接人與數字世界的橋樑。