親子靜態活動精選 一個拼圖 訓練孩子想象力+專注力+邏輯力

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小朋友放暑假，除咗帶佢哋去戶外跑跑跳跳鍛練強健體魄之外，對於刺激智力成長嘅頭腦訓練當然亦都唔少得。傳統嘅棋類、勞作仔當然可以，不過就悶少少囉。近年多咗好多玩具都可以達到同樣嘅目的。今次就同大家介紹小編喺網上搵到嘅兩款非一般嘅砌圖，非常適合各位家長同小朋友一齊玩，增進親子關係嘅同時，仲可以令小朋友動動腦筋，促進智力成長，可謂一舉兩得！

1. MiDeer彌鹿兒童益智大塊拼圖（原價¥90 現特價¥45 再扣券後¥35）

哩款砌圖可謂做得非常精緻，特別以手繪畫風畫成，小朋友想照住自己畫番出嚟都唔喺難事。砌圖嘅塊數唔多，特別適合年幼嘅幼童玩，賣家話低至2歲嘅幼童都啱玩添。砌圖嘅題材都非常豐富，有不同動物嘅媽媽同BB、交通工具、昆蟲、數字，同埋小編本人最推薦嘅童話故事。

佢嘅拼圖全部都冇多餘嘅邊框，家長可以同小朋友一齊砌，砌完就用嚟做道具講番個童話故事俾小朋友聽。小朋友有故事聽就聚精會神，小編試過咁就同兩歲囡囡玩咗幾個下晝。小編試過喺香港搵到類似嘅產品，有番差啱多質素嘅喺百貨公司賣緊$128，宜家扣埋券後只需要¥35，計埋運費都唔駛$50港幣，抵到爛！

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2. MiDeer彌鹿兒童磁力拼圖（原價¥148 現特價¥74 再扣券後¥64）

比較前面，哩款就適合年紀比較大嘅小朋友玩，賣家話係大概4-6歲，但小編就覺得細個少少嘅小朋友，一樣可以玩得咁開心。首先，佢有一塊用磁貼造嘅背景板，唔同主題就印住唔同嘅場景，例如有更衣室、化妝台、馬路等等。再嚟，盒入面有好多同主題相關嘅磁貼，可以俾小朋友隨意黐上去，發揮佢哋嘅想象力同創意。家長亦都可以帶領小朋友喺上面演一套劇，親子互動性一流，仲可以訓練佢哋嘅邏輯力。

雖然有啲電腦軟件都提供類似玩法，但有唔少研究都指出，小朋友細個接觸越多電子產品，專注力同視力都會變差。相反，哩款砌圖有助研練專注力，多運用觸覺更有助小朋友大腦發展，可謂益處多多！價錢方面，由於小編喺香港搵唔到有類似產品無從比較，不過以¥64一盒已足夠小編6歲大女玩足一個月都唔厭，性價比十分高！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)