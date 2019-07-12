東京市區交通攻略 教你將東京玩到熟晒！

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唔淮諗即刻答：去旅行最常去邊度？相信過半香港人答案唔係台灣就係日本。而相比起台灣，日本各方面都冇咁似香港，大部份香港人亦唔識日文，喺陌生語言環境底下，更有旅行嘅感覺。因此，日本使費雖然貴台灣少少，但仍深受香港人歡迎。而喺日本眾多城市地區中，東京絕對係首屈一指嘅旅遊目的地，集吃喝玩樂購物於一身嘅終極旅遊聖地。不過，相信好多讀者係東京都已經有晒心水目的地，所以今日小編唔會再同大家講東京有咩玩，而係講下出門旅遊最重要嘅一環：交通。

嚟到東京第一個任務，當然係將一家大細所有行裝搬去民宿，搬去酒店喇。如果你希望拎住大袋小袋、扶老攜幼咁迫地鐵、頻頻撲撲截的士小編都唔會阻止你嘅。不過小編有個更好嘅方案！

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日本司機大佬會去到機場接你機，幫你將行李拎上車，然後車到你到住宿嘅地方。如果有需要，識講普通話嘅司機大佬仲可以幫手翻釋，服務非常周到。雖然服務價錢望落唔親民，筆直有限嘅讀者可能會因此卻步，不過對於攜大帶小嘅家庭旅行就係一個最完美嘅起步。

想係東京來去自如，不得不提嘅就係東京地鐵，而最平最抵嘅方案一定係東京地鐵 24 / 48 / 72 小時乘車券。

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有咗哩張券，就可以係指定時間內無限次乘搭Tokyo Metro全部9條東京地鐵線線路及同埋4條都營線線路，基本上可以直達東京市內大部份嘅熱門地方。好簡單舉個例子你就會知買哩張券有幾咁抵：

假如你要從東京近近地去池袋，單程車票需要¥200，即係大概$15港幣。但一張72小時嘅乘車券卻只需$105港幣，相等於7程單程票嘅價錢。作為一個遊客，基本上1日搭7程都唔只啦，何況72個鐘？所以最抵暢遊東京市區，一定係佢喇！

如果你喺香港已經搭厭咗擁擠嘅公共交通工具，或者要照顧老人家，又或者好多人一齊同遊東京包車服務就啱晒你喇。

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一個價錢，十個鐘內可以有晒私人旅遊巴同熟識當地道路嘅地膽司機載你周圍去。車型由六座去到十八座都有，可以任你遊遍東京市區，甚至遠至富士山、箱根都去到。貼心嘅客服仲會為你嘅行情俾意見，咁就可以行少好多冤枉路，撞少好多板喇。好適合好似小編哩啲鍾意唔帶腦去旅行嘅讀者。

以上就係小編精選嘅三個日本東京交通方案，希望幫到各位讀者喺日本來去自如喇。

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)