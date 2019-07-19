《 媽媽B啊 》大肚的女人最美！孕婦衣櫥Must-Have items

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我很享受懷孕的38週。幾乎每天都花上幾個小時研究懷孕時的穿著技巧，和上網搜尋適合自己的衣服。肚子隨著週數不停變大，選擇衣服的難度亦會增加。每過數週便要添置新衣，因為有些會因為肚子變大而穿不下。我沒有為此苦惱，反而樂於其中。我享受購物的過程，喜歡轉換不同形像，一時穿着顯肚的，一時穿着隱肚的。

懷孕的前期，其實體形不會有太大變化，所以基本上如常穿著即可。直到懷孕的中期，已經穿不下緊身牛仔褲，我才開始添置一些適合懷孕期穿著的衣服。

Tokichoi

挖肩荷葉邊鈕扣裙 HK$325.9

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懷孕中期，我喜歡穿一些彈性好的貼身連身裙。因為這樣能顯肚，好讓大家知道自己懷孕，避免不必要的踫撞。

Jack Wills

Harlech 間條邊連身裙 HK$439.9

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Mango

間條平織連身裙 HK$ 164.9

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有些日子，我喜歡把大肚子隱藏起來。選擇高腰身的連身裙，腰線剛好在肚子上，裙擺自然向下散開。

Something Borrowed

娃娃型荷葉邊T恤連身裙 HK$160.9

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Something Borrowed

Button Down Waisted Dress HK$108.9

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或者選擇鬆身的娃娃上衫配搭橡筋短褲，橡筋位應在肚子上面或者下面，不宜在肚子上加壓。

Angeleye

Karolina 短褲 HK$ 213.9

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ZALORA

長短娃娃上衣 HK$ 173.9

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Kodz

跌膊泡泡袖上衣 HK$309

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只要願意花些少心思和時間配搭衣服，即使大肚也可以穿得漂亮。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)