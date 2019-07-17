《 媽媽B啊》口腔牙齒清潔從嬰兒時期開始

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健康的牙齒有助小朋友健康成長。健康強壯的牙齒不單能咀嚼食物，更能協助嬰兒學習說話發音。因此，父母應盡早開始為嬰兒建立正確清潔保護牙齒的習慣。

大部份嬰兒會在4-7個月開始長牙，通常先長下排的最前兩顆門牙，隨後便沒有規律。若果發現寶寶開始想咬東西、情緒起伏和失去食慾，很可能是開始長牙。因為嬰兒長牙的時候，牙肉通常會腫痛和痕癢。媽媽可以準備一個已經冰凍了的牙膠讓寶寶咬，舒緩寶寶不適。

由出世開始，每次嬰兒吃奶後就應該用清潔棉清潔口腔。後來寶寶開始吃輔食，即使每次進食後，用清潔棉清潔口腔，寶寶的口氣有異味。我便購買了手指套牙刷和嬰兒專用牙膏。

思詩樂 潔淨濕棉 $27.5

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牙刷方面我選擇了使用醫療級數別矽膠製造，不含BPA和PVC的。另外我會選擇嬰兒專用的含氟牙膏。口腔細菌會製造酸性物資消耗牙齒琺瑯質（demineralisation)，而氟則可以鞏固琺瑯質，抵抗酸性物質侵蝕。有些家長會對氟的安全性有憂慮，但其實我們日常飲用的自來水也含有氟。加上相信只要按照指示，一天刷牙兩次，每次按照指示份量，不要使用過量，應該是非常安全的。

Tom's of Maine 天然兒童含氟牙膏 $35.44

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)