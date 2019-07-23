《裝館》一個手袋造就你超過30個造型 回顧名牌包包的威水史

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很多人總是回望過去，沉醉在以往有多美好。而我也不例外，時至今天我依舊喜歡看《The Devil wears PRADA》還有《Gossip Girl》，觀看次數不下10次。我如此陶醉當中並非懷念昔日的時光，而是一次又一次地研究究竟當年的時尚潮流跟現時的大不同。然而其實沒有什麼很大的分別，很多設計依舊時型格有品味。正當《Gossip Girl》跟時尚單品一樣於多年之後又再回歸，我們一起尋找恆久的手袋，以超值優惠價購買一個可以伴你走過一個又一個時裝風風雨雨的設計。適逢ZALORA 七折優惠，是時候為夏日造型添置新手袋，打造知性女人味。

袋王old CÉLINE 曾推出過多個造型的手袋設計，每個都是女士們夢寐以求的款式。其簡約哲學時至今天依然影響著潮流。在今次的減價目錄中，我發現有不少的手袋既便宜又不會iconic，多次重複使用也不會看膩。

水桶袋曾經風靡一時，每個IT girl都會手執一個，令它成為不可或缺的時裝單。今天，水桶袋不再是貴價的款式，就連CALVIN KLEIN 都打造平民版的設計。一直渴望已久的你是時候入手。

【Calvin Klein】

Crocodile Embossed Bucket Bag HK$1,676

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上班一族，中型手袋是成熟女性的必備單品。可是公事包或皮革tote bag已看得有點沉悶。可以嘗試一下RABEANCO RABEANCO的手提袋，容易配襯又知性。

【RABEANCO】

RABEANCO UNNI 手挽袋 - 十字壓紋綠色 HK$ 2,480

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星期五下班後一定要跟三五知己狂歡一番。不要讓佔空間的手袋妨礙你的心情。

【Lara】

女裝小號磨砂斜揹袋 HK$323 (原價HK$449)

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【Lara】

女裝提柄斜揹袋 HK$323 (原價HK$449)

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CÉLINE 的clasp被譽為經典手袋之一，即使二手價格依舊高企。不過市面上有不少的手袋設計均取材自那些元素，若現在還未有足夠儲備，可以考慮一下以下的推介，靜待下一個IT bag。

【ALDO】

Enroerst 肩背袋 HK$558.9 (原價HK$799)

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【Pieces】

Brigitte 側孭袋 HK$266.9 原價HK$529

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A.P.C 半圓包是不少女生渴求的小手袋。不要看小它的升值能力，我二手市場中，價格依舊與正價差不遠。但自從他們帶起這股半圓手袋的風潮後，很多品牌都會各自設計出別具特色的小手袋，讓資金有限的小資女，也能以優惠價錢打造可愛形象。

【Pieces】

Mabeka 斜孭袋 HK$ 310.9 原價HK$389

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(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)