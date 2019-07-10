任何天氣都能滿足孩子的好動個性 室內懸浮玩具

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相信有湊過細路嘅父母都知道，小朋友就好似電兔咁冇時停。最好梗喺帶佢哋出去戶外跑跑跳跳，但世事唔喺時時都咁順利，有時可能因為天氣關係落大雨，有時又因為身為父母嘅番工忙咗一整日實在唔想再出街。哩個時候好玩有趣又可以俾小朋友郁動嘅室內玩具就好重要喇。小編今日就同各位介紹兩款運用咗懸浮技術嘅室內玩具，啱哂任何時候任何天氣同小朋友喺室內放電。

1. 室內懸浮足球（原價¥65.6 現特價¥32.8）

唔知大家細個有冇試過喺屋企踢波，有試過嘅話一定俾爸爸媽媽鬧到飛起，因為喺屋企踢波真喺好難避免整爛嘢或者「省」到人。不過，現今科技進步，竟然有個兩全其美嘅方法，又可以喺屋企踢波，亦唔會造成任何破壞——就喺今次介紹嘅室內懸浮足球喇。佢外型有啲似自動掃地機械人，不過佢可以移動得更快，邊緣又有珍珠棉，保護更優秀。拎上手比想象中輕，不過亦因為咁踢起上嚟不費力，連小編兩歲嘅細女都踢得好輕鬆，賣家甚至話最細六個月大已經玩得。顏色仲有黑藍綠黃紅五種，仲會有燈光效果。夜晚熄咗燈玩視覺效果一流，小編兩個女玩到嘩嘩聲。

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2. UFO感應飛行器（原價¥118 現特價¥58 再扣券後¥55）

同懸浮足球比起來，玩哩款UFO感應飛行器活動量冇咁大，唔會玩到小朋友出哂汗，不過就一樣咁好玩。飛行器飛起之後會有紅外線感應四周，不單唔會撞到屋企雜物，仲可以將隻手擺喺距離飛行器大約10cm就可以改變飛行方向，好似擁有Star Wars中嘅原力咁，唔好話小朋友，連大人都玩得好過癮。不過小編買嘅直充款持久力比較短，叉滿電大概半個鐘，但只能玩十分鐘左右。各位如果擔心哩個問題嘅，可以試吓電池款。

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上述兩款懸浮式玩具好玩又有趣，最緊要喺令小編家中小朋友玩得開心，減少佢哋使用電子產品嘅時間，將佢哋嘅童年拉番嚟現實。



(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)