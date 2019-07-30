探索東京近郊系列 秩父﹑川越(2) 漫步芝櫻之丘 享受鄉村情調

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承上篇，離開川越後我便乘坐西武鐵道來到不遠的秩父。相比起小鎮風味濃厚的川越，這裡所展現卻是樸素寧靜的鄉村情調。如果你是由東京出發，你可以從池袋乘坐西武鐵道，車程約是80分鐘。

【東京交通票券】西武鐵道全線一日乘車券＋秩父長瀞自由乘車券

我在網上分別找到旅客專用的西武鐵道一日和兩日Pass，到秩父的話無論是哪一張都值得購買：一日Pass的價已比來回車票便宜，而2日Pass則附送秩父長瀞自由乘車券，包含秩父鐵道「野上・長瀞～三峰口」的路段，適合給想到這裡深度游的朋友。在KKDAY 上亦可以訂購一日Pass加秩父長瀞自由乘車券的組合，你可以按照自己的行程選擇最合適的配搭（按此預訂鐵道Pass）。如果你像我一樣在當中安排一趟去川越的行程，那就能用盡這張Pass！

秩父是擁有豐富自然景點的地方，一年四季也有不同的美貌。我來這裡的時候是五月旬的初夏，是芝櫻綻放的時分，我一下車就急不及待走到離車站15分鐘路程的羊山公園芝櫻之丘去打卡拍照。

在芝櫻的開花期間公園會有如祭典般熱鬧的美食市集，販賣各種特色小吃如炸串、章魚小丸子、大阪燒、炒麵和新鮮水果等，而當中不得不試的就是威士忌了！秩父的氣候環境十分合適釀製威士忌，這裡的出品在國際市場有一定知名度，重點是超便宜！我飲了一大杯才不過600 yen，不但醇香撲鼻，煙燻、乾杏仁和黑胡椒的餘韻留在口裏久而不散，可恨是自己酒量淺，飲到第二杯就投降了。

飽吃一頓後我便到三峰神社去，據說三峰神社在工作運和戀愛運方面很靈驗（如果是在冬季，還能欣賞到巨大的天然冰柱三十槌之冰柱），注意到三峰神社的巴士一天只有五班，大家必需算好時間啊！

遊玩完三峰神社的確有種舒暢感，是不是某種神秘力量所致就真的不得知曉，但在高山綠樹的清新空氣之中，讓人精神為之一振倒真的不出奇。

走了一整天回到西武秩父站，不禁走進「西武秩父站前温泉祭之湯」去泡個温泉，日歸温泉的費用是1430yen，包含毛巾、浴巾和室內衣服，也不算太昂貴。温泉旁邊還有特產店和美食廣場，我吃了一碗當地名物草鞋豬排飯（真的超大塊豬排，險些吃不完）去為旅程作一個完美的結束。

當然，我所到的不過是秩父的一小部分，還有長瀞遊船、秩父三大冰柱、秩父神社和寶登山神社等景點要留待大家發掘！

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)