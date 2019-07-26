探索東京近郊系列—日光 走訪紅葉的故鄉

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說到東京近郊，大家一定對鐮倉、輕井澤、箱根、河口湖等地方均耳熟能詳，但東京鐵道網絡四通八達，能夠遊玩的怎會只有這幾處？筆者想跟大家介紹一些對港人來說不太熱門的風景名勝，這次我們先到離東京有約兩小時車程的「紅葉故鄉」－日光去看看。

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日光位於日本關東地方北部的栃木縣，是個自然風光、温泉及世界文化遺產「二社一寺」聞名的小鎮，最適合到日光的季節是秋天，能夠看到漫天紅葉，可惜我到訪時已是冬季，但雄偉壯麗的白銀世界仍然為我留下了極深刻的印象。



從東京最快前往日光的方式是乘坐東武鐵道由淺草站到東武日光站。如果你有JR東京廣域周遊券，則可以乘坐新幹線到宇都宮（可以順道吃餃子！），再轉乘JR日光線，但這樣比較費時，而且車班銜接上亦不方便。或者直接乘坐由JR及東武合營的JR日光號/東武SPACIA日光，但班次極少，只有兩班來回列車，時間上欠缺彈性（時間請按：新宿－日光、日光－新宿）。

因此一般來說東武鐵道是最普遍和最方便的選擇，我建議大家必定要購買「東武鐵道日光周遊券」（按此KKDAY預訂），分別有兩天和四天選擇，兩天周遊券的價錢已經比來回車票便宜，還可以自由乘坐到「二社一寺」的巴士線，另外憑此券可以以九折購買明智平空中纜車和中禪寺湖機船，十分划算。

即使你的行程在兩天內，但如果你想到較遠的戰場原或湯元温泉，亦可購買四天周遊券，要知道日光巴士的車資十分昂貴，而此券幾乎包含日光所有的巴士路線，所以打算深度遊的朋友必定不能錯過！

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在日光主要的交通工具是巴士，在制訂路線時務必要計算好巴士班次，因為每個班次之間相隔的時間最少是半小時以上，規劃不當的話會花費很多時間在等待上。我會推薦大家至少在日光留一天，由於日光的景點之間距離較遠，動不動便是半至一小時的車程，即日來回的話實在太倉猝了。（巴士時間表按此）

出發當天，我們一行三人先到淺草的旅遊服務中心換領周遊券，工作人員竟然會説普通話，之後再加錢買特急券出發（有八折啊！），列車來到接近山區的路段便下起雪來，讓還沒看過雪的我們興奮不已。當晚我們在鬼怒川的温泉旅館投宿，鬼怒川是個寧靜的温泉鄉，差不多全是本地遊客，費用比起湯元或中禪寺便宜得多，想住宿的話不妨考慮一下，反正周遊券有包含日光至鬼怒川的路段。第二天我們一早出發，行程安排是這樣的：東照宮 - 明智平纜車 - 中禪寺湖 - 戰場原。

先來到供奉德川家康的東照宮，一開始我們都被其驚人的票價嚇倒，$1300日元的入場費是我參觀過的寺廟中最貴的了。然而，東照宫奢華亮麗的建築風格卻也是其他日本寺廟遠遠及不上的。進去後首先放入眼簾内的是國寶五重塔，再往前走便是神廄舍，著名的三猴圖（非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言🙈🙉🙊）就掛在上頭。接下來便是最華麗的陽明門，白色為底再配黑和金色的浮雕裝飾，其金碧輝煌的誇張程度在以沉厚樸實見稱的日式建築中甚為罕有。進門後會看到可愛的眠貓，據稱代表了德川家康一統天下後太平盛世的景況。

由於友人對寺廟沒太興趣，我們離開東照宮後便直接來到了明智平。明智平展望台是觀賞華嚴瀑布和中禪寺湖最好的地方，纜車收費是$730 日元，那壯麗的景觀讓我無法停止拍照。有兩點必需注意的：第一、只有去程的巴士會停在明智平；第二、到了下午太陽便會跑到中禪寺湖那邊造成背光，故此請盡量安排早上來。

輾轉間來到了中禪寺湖，它是由男體山火山爆發後形成的火山湖，可以說是日光的地標。巴士站中禪寺温泉向右走可近距離觀看華嚴瀑布，然而我覺得兩者都沒有比起在明智平所看到的驚艷。我們在一間咖啡館休息一下就坐巴士到戰場原去。

在赤沼下車便是戰場原的入口，這裡其實是一片高原濕地，走畢全程大概要兩至三小時，戰場原完全呈現了大自然最真實的美麗，不少日本人都對這裡推崇備至。冬天時戰場原會鋪遍積雪，請一定要穿著雪地用的褲和靴（淘寶已經可以找到便宜又好用的了，請按文字連結），我的台灣朋友只穿了普通球鞋和牛仔褲，結果黏在褲管上的雪溶掉後把雙腳都弄濕，足足凍僵了3小時！

我們的旅程在走完戰場後就結束了。如果不想自己編排行程，也可以參加以下的一天團，但理所當然地沒法盡覽日光所有的景點，大家可以按自己的喜好去選擇啊！

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