探索東京近郊系列 秩父﹑川越 望住富士山跳傘！

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離東京不到1小時車程的川越素有「小江戶」之稱，至今仍保存著江戶時代到昭和時代的各式建築與街道，另外還有不少賞櫻賞楓的著名場所，除了古色古香的歷史建築外，喜歡刺激的朋友更可以來挑戰三千八百米的高空跳傘！這次就讓我來介紹這個近年愈來愈受到旅客青睞的旅遊名勝吧！

要從東京到川越有3種交通方式可選擇：

1. 東武東上線：從池袋出發搭乘到川越站

2. 西武鐵道：從新宿或池袋出發搭乘到本川越站

3. 東京Metro 副都心線：從澀谷出發搭到川越站

東武東上線固然是最快又省時的，可是筆者的出發點在新宿附近，西武新宿線會比較直接方便，在網上可訂購外國遊客專用的西武川越 1 日券（預訂請按此連結），除了可以以優惠價乘坐來回列車，幸運符形的車票有也收藏的紀念價值。

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「小江戶名勝巡遊巴士」是川越內最常用的交通工具，巴士路線會途徑市內各個名勝古蹟，包括「喜多院」、「川越城本丸御殿」、「川越市立博物館」等，對日本歷史有興趣的朋友絕不能錯過。

由於行程所限，我只是到了川越最著名的冰川神社和主要商店街「藏造老街」去遊玩。冰川神社在日本被視為能保佑婚姻和家庭圓滿、祈求戀愛運和好姻緣的神社，當年單身的我可是十分誠心地參拜，還奉獻了不少香油錢，至於成效方面對我來說還是挺靈驗的！

搭觀光巴士到「札の辻」站再往前走一會兒，就是「藏造老街」的入口，整條街道都保留著江戶時代的建築特色，懷舊的商家和街道建設仿佛讓你走進時光隧道。這裡有很多傳統的日式菓子和小吃可以品嚐。記住不要錯過川越地標「時之鐘」啊！

如果你跟我一樣也是刺激運動愛好者，我一要定推薦你來「東京スカイダイビングクラブ」(Tokyo Sky Diving Club)來試試三千八百米的高空跳傘！我早在兩個月前在其網站預約，他們會有外藉教練，因此英語溝通絕對沒有問題。收費方面會有三個選項：單純跳傘的話是32000 yen，加自拍攝影是40000 yen，多一名隨行攝影師是48000 yen。既然這麼難得去挑戰，我就選了自拍攝影，把整個過程都紀錄下來。

我在川越站先乘坐往「桶川車站」的巴士到「山ヶ谷戸」站下車，跟著地圖走15 分鐘便來到了機場，登記後一名英國教練先替我穿上裝備，然後教導一些飛行和降落姿勢等等。很快就有車接送我和其他參加者到小飛機前，還未上機我便已經緊張得滿頭大汗，飛機爬升到目標高度後艙門就打閧了，強風不斷吹進來，可能教練見我嚇得面無血色，不斷向我搭話希望分散我注意力。

一跳出機艙那自由落體的感覺讓我直接大叫起來，但我一抬頭便看見雄偉的富士山屹立在面前，還有一望無際的田野，恐怖感頓時消去，只剩下暢快的感覺。整個過程約五分鐘就結束，在確認照片和影片後便職員便安排車送我們到巴士站離去了。

接下來我便離開川越到下一站秩父。我認為川越真的是值得花上一整天來遊玩的地方，如果對跳傘沒有興趣又不想自己規劃，只想參觀「藏造老街」和冰川神社的話也可參加一天團，連輕井澤也一併遊覽啊！

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