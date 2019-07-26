《媽媽B啊 》手抓食物是BB self-feeding 的 第一步

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寶寶開始食固體食物時，若果他試圖伸手抓匙舀或者食物，這表示他對「餵食」感興趣，想嘗試自己吃東西。媽媽們可以把握機會鼓勵寶寶自己用手吃東西。

可是，很多時候寶寶不會把拿起的食物放進嘴中，而是「玩食物」，他們會把食物掃到地上，用拳頭拿起食物搖晃，或者塗到頭和面上，令媽媽非常頭痛。所以我會循序漸進，從易於清潔的手抓零食開始入手，先讓寶寶學懂用母指和食指拿東西，稱為pincer grasp。

手抓零食通常是粒狀，寶寶需要用眼睛瞄準目標，然後用母指和食指精準地夾起，再準確地放到嘴裡。不要小看以上一系列動作，寶寶需要控制微細的肌肉動作和手眼協調才可以達成任務。建議媽媽們可以在餐後把數粒零食放在餐桌上，讓寶寶自己練習拿東西放到口中。

待寶寶己經精通pincer grasp後，媽媽們再為他們準備切小塊的蔬果和肉類，讓他們自己吃正餐。最後才給他們匙舀，慢慢學習吃飯和流質食物。

選擇手抓零食時，媽媽可以留意一下包裝背面的營養標籤。美國兒科學會建議購買一些可以額外供應寶寶營養的嬰兒谷物，而市面上最常見的嬰兒谷物是 puffs。Baby puffs 比其他零食有三個主要好處： 首先，它可以在口中完全融化，便於嬰兒吞嚥，而且可以黏附在寶寶被口水沾濕的手指上，方便寶寶練習自己進食；最重要是 Baby puff 通常添加了鐵質，寶寶可以享受美味的零食外，還可以額外補充鐵質。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)